Раненному полицейским стаффу волонтеры ищут временный дом

В Новосибирске волонтеры ищут ответственных людей, которые возьмут на время стаффорширского бультерьера по кличке Граф на период реабилитации после огнестрельного ранения. Об этом сообщили в группе «Помощь питбулям и стаффам» в соцсети «ВКонтакте».

— В стационаре он больше не нуждается, и лечение продолжить можно медикаментозно в домашних условиях. Псу всего 1,5 года, он хороший, добрый подросток. У него всё впереди. А самое главное — страшное уже позади.

Он выжил, сумел выкарабкаться, а это значит, что он обязательно станет счастливым и найдёт адекватного хозяина, — говорится в посте.

Зоозащитники отметили, пес адекватный, тактильный и дружелюбно настроен к людям, в том числе и к детям.

— Детки к нему подходили и гладили. В клинике дает делать все манипуляции, на улицу бежит радостный. Но в клетке стационара очень боится и жмётся в угол, кушает с рук, сильно стрессует там, — пояснила куратор группы Наталья Ким.

Волонтеры считают, что восстановление Графа пойдет в разы быстрее и готовы для него предоставить на время передержки одежду, амуницию и питание.

Напомним, стафф попал в новосибирскую ветклинику после огнестрельного ранения сотрудником ДПС во время задержания нарушителей 2 января 2024 года. 29-летняя пассажирка остановленного полицейскими автомобиля отпустила бультерьера с поводка, после чего тот напал на одного из полицейских. Чтобы защитить напарника, другой сотрудник ДПС выстрелил и ранил собаку.

Ранее редакция сообщала о питбуле, которого в истощенном состоянии волонтеры забрали у хозяйки-живодерки в Новосибирске.