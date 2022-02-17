Сердюк ушел с поста начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска

Сегодня, 17 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении Юрия Сердюка с должности главы управления автомобильных дорог — заместителя начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Копия документа есть в редакции «Новосибирских новостей».

Напомним, предыдущий начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — Роман Дронов — 26 мая 2021 года решил уволиться по собственному желанию.