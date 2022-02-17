Bentley Bentayga 2022 — кроссовер суперлюкс

Бренд Бентли ассоциируется не только с роскошью и заоблачными ценами, в первую очередь его машины ценятся за технические и ходовые характеристики. А красота интерьера и экстерьера — это лишь обязательное приложение к настоящему британскому качеству. Bentayga стал первым кроссовером от Bentley. Только появившись на рынке, он сразу стал самым дорогим серийным кроссом в мире. В 2022 году компания выпускает очередное обновление Бентайги, которое должно повысить и без того предельно высокий уровень дорожного комфорта.
Бренд Бентли впервые представил кроссовер Бентайга на Франкфуртском автосалоне 2015 года. В Дубае — городе дорогих машин Бентайга не является чем-то неординарным. Здесь такие машины не редкость, тем более, что в ОАЭ их можно взять напрокат. Bentley напрокат в Дубае можно взять примерно за 700-900 долларов в сутки. И это вполне умеренная цена. В конторах, сдающих авто в аренду, есть и более дорогие машины — к примеру, элитные суперкары обходятся в 1-4 тыс. долларов в день.
В Дубае Bentley Bentayga сдают напрокат за 600-900 долларов в сутки. Скоро в дубайских конторах автопарки пополнятся новыми Бентайгами — от 2022 года.
Что изменилось в обновленном кроссе от Bentley:
До 100 км/ч авто разгоняется за 3,6 с Расход топлива — примерно 12,8 литров на 100 км. Заявленная максимальная скорость — 306 км/ч.
Качественная отделка салона красноречиво подтверждает премиальный статус кросса от Bentley. Красота и элегантность этой модели ежедневно побуждает гостей Дубая брать напрокат именно ее. В модели 2022 года имеются небольшие улучшения и дополнения.
Что интересного в салоне:
Автомобиль нового поколения от Bentley получил ряд существенных изменений не только в дизайне и интерьере, а вот изменений в его скоростных, внедорожных и стартовых характеристиках в 2022 году не произошло. Впрочем, они настолько безупречны, что на данном этапе их улучшение выглядит почти невозможным.
Фото предоставлены рекламодателем
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