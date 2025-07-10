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Серебро первенства Европы по дзюдо среди кадетов завоевал новосибирский спортсмен

  • 10/07/2025, 11:51
Серебро первенства Европы по дзюдо среди кадетов завоевал новосибирский спортсмен
Юного дзюдоиста поддержала ГК «Расцветай»

В столице Македонии — городе Скопье — завершилось первенство Европы по дзюдо среди кадетов. 400 юных борцов из 41 страны участвовали в соревнованиях за право считаться лучшими из лучших в возрастной категории до 18 лет.
На пути к финалу российская сборная обошла команды Польши, Молдавии и Беларуси. В последний день личных состязаний были разыграны медали в дивизионах 81, 90 и свыше 90 кг у юношей и в весах 70 кг и свыше 70 кг — у девушек. В весовой категории свыше 90 кг в личном зачете серебряную медаль завоевал новосибирский дзюдоист Денис Кулигин, уступив в решающей схватке атлету из Венгрии.

— Дзюдо — не просто спорт, это настоящая жизненная философия. Борьба учит самообладанию, благородству и уважению к другим, например, заканчивая поклоном сопернику после поединка. Эти качества важны при формировании личности каждого юного спортсмена. Мы разделяем философию этого вида спорта, активно поддерживая Новосибирскую областную федерацию дзюдо и спортсменов в частности. От всей души поздравляем Дениса и его тренера Алексея Мордвинова с заслуженной серебряной медалью. Хотим пожелать юному борцу и его наставнику идти только вперед к заветной победе на предстоящем юниорском первенстве мира! — прокомментировали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Президент Новосибирской областной федерации дзюдо Алексей Капустин присоединился к поздравлениям.

— «Серебро» на первенстве Европы — отличный результат командной работы Дениса и Алексея Игоревича. Тесное взаимодействие тренера и ученика в процессе подготовки основывалось на доверии, обмене знаниями и опытом, мотивации, обратной связи и эмоциональной поддержке, что способствовало достижению успеха на соревнованиях.
Не за горами первенство мира, которое пройдет в столице Болгарии в августе. Уверен, что все российские борцы выступят достойно. Денису желаю взять реванш и выиграть «золото», — отметил Алексей Николаевич.

Кадеты российской сборной возглавили медальный зачет первенства Европы, завоевав четырнадцать наград, из которых — четыре золотые медали, четыре серебряные и шесть бронзовых. Это лучший результат, позволивший отечественной команде уверенно обойти соперников из Азербайджана и Грузии.

Серебро первенства Европы по дзюдо среди кадетов завоевал новосибирский спортсмен

Денис Кулигин — уроженец Барабинска Новосибирской области, где в возрасте семи лет начал заниматься самбо. В настоящее время тренируется в областной спортивной школе самбо. Но целеустремленность и трудолюбие позволяют юному спортсмену развиваться и успешно выступать по двум направлениям: самбо и дзюдо. Так, среди самбистов своей возрастной группы Денис является победителем первенства мира, первенства Европы и первенства России. В дзюдо Кулигин одержал победу на первенстве России в рамках летней Спартакиады учащихся России и завоевал бронзу международных спортивных игр «Дети Азии». По итогам 2024 года юный спортсмен стал лауреатом конкурса «Спортивная элита Новосибирской области» в номинации «Олимпийская надежда».

Фото главное (А. Мордвинов, А. Капустин, Д. Кулигин, В. Баранов. Фото предоставлено Новосибирской областной федерацией дзюдо): автор Ольга Колесник
Фото Дениса Кулигина: автор Марина Майорова

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Рубрики : Спорт

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай поддержка спорта первенство Европы по дзюдо Денис Кулигин


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