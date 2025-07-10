Дело «Тяжстанкогидропресса» в Новосибирске близится к финалу

Минус «Боровлянское»

В Кировском районном суде Новосибирска с начала июня заслушивались экс-руководители и экс-собственники ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин и Виктор Арановский. Как пояснил редакции Infopro54 адвокат бизнесмена (Степакина) Юрий Заковряшин, суд уже допросил обвиняемых экс-собственников предприятия.

Напомним, по версии следствия, Степакин и Арановский обвиняются в выводе активов с баланса завода (ТСГП). Речь идет о якобы незаконном отчуждении профилактория, земельного участка под профилакторием, а также сопутствующих объектов, незаконном отчуждении ПСХ «Боровлянское», оплате ремонта пресса United за счет средств ТСГП уже после реализации оборудования в адрес «Стиллайна», а также хищении станков и их продаже по цене ниже металлолома. Степакину предъявлено обвинение по семи эпизодам, а Арановскому — по двум. Потерпевший по делу — ПАО «Тяжстанкогидропресс», собственником которого являлась компания «Стиллайн», а основным кредитором «Стиллайна» — компания БКС. Николай Степакин в суде заявляет, что не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Как рассказал адвокат Степакина, в 2024 году Арбитражный суд Новосибирской области в первой инстанции признал недействительным договор купли продажи ООО «Боровлянское» и принял решение взыскать с Виктора Арановского 45 млн рублей. В мае 2025-го Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске отменил решение суда первой инстанции. По итогу судебных рассмотрений сделка признана законной.

— Постановление Седьмого апелляционного суда приобщено к материалам уголовного дела моего подзащитного. Суд удовлетворил наше ходатайство и будет принимать во внимание эти документы при вынесении решения, — отметил Юрий Заковряшин.

Он пояснил, что по «Боровлянскому» суд первой инстанции принял решение в пользу ТСГП, второй — в пользу Виктора Арановского. ТСГП подал в кассацию, заседание по делу еще не назначено. По профилакторию — суды первой и второй инстанции приняли решение в пользу ТСГП, кассация эти решения отменила и отправила дело на новое рассмотрение по существу в Арбитражный суд Новосибирской области.

— 2 июля было заседание, слушание дела продолжается, — рассказал адвокат.

По словам Юрия Заковряшина, защита также хотела бы увидеть в суде ряд свидетелей со стороны обвинения, которые подписывали сделки на покупку акций в десятки и сотни миллионов рублей через офшоры.

— Директором одной из организаций-покупателей, явно номинальных, являлась, например, воспитатель детского сада. Откуда у этих организаций появились такие деньги на покупку акций, как их руководители создали офшорные организации на Кипре, не выезжая из России — свидетели объяснить не могут. Также мы хотели бы задать вопросы экспертам, которые выдали заключения о продаже оборудования, выпущенного в 40-х годах прошлого века, по завышенной цене, не выезжая на площадку и не видя это оборудование. На основе их заключений мой подзащитный обвиняется в хищении в крупном размере. И таких эпизодов в деле несколько. Пока эксперты в суды не приходили ни разу, — поясняет собеседник Infopro54.

История сделки

Напомним, с чего началась эта история. В 2004 году компания СМЦ «Стиллайн» арендовала полторы тысячи квадратных метров на заводе «Тяжстанкогидропресс». В 2013 году предприятие решило расширять производство и приобрело земельный участок 4,5 га и 17 тысяч кв. м площадей ТСГП. К 2016 году СМЦ «Стиллайн» занимал уже 32 тысячи метров производственных площадей на заводе. Из них 17 тысяч были в собственности, 15 тысяч — в аренде у завода.

В 2016 году Виктор Арановский, на тот момент крупнейший собственник предприятия, решил продать 75% акций «Тяжстанкогидропресса» и предложил их выкупить Николаю Степакину, который был заинтересован в сохранении и развитии промышленной площадки. Сделка была завершена к декабрю 2016 года при финансовой поддержке группы компаний БКС.

К июню 2018-го СМЦ «Стиллайн» выкупил 75% акций завода. Планы у Степакина были огромные. Так, в 2017 году сообщалось, что СМЦ «Стиллайн» и «Тяжстанкогидропресс» сформируют на базе своих предприятий проект по развитию тяжелого станкостроения и к 2025 году заработают 15 млрд рублей.

В 2018-м экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил новосибирскому «Сервисному металлоцентру Стиллайн» заем в размере 337 млн рублей на выпуск комплектующих для производства тяжелых станков и прессов, не имеющих аналогов в России.

— На сегменте производства цветных металлов в регионе в этом году мы фиксируем большой прирост объема производства. Прежде всего, это показатель работы компании ООО СМЦ «Стиллайн», — говорил на пресс-конференции в 2018 году врио замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

В апреле 2019-го в соответствии с законом о публичных акционерных обществах (Если в компании появляется контрагент – держатель пакета акций, превышающего 35%, он должен обязательно сделать предложение на рынок, чтобы выкупить оставшиеся акции. — Ред.) СМЦ «Стиллайн» принял решение об обязательном выкупе акций. Оно было утверждено на совете директоров «Тяжстанкогидропресса» в мае 2019 года. На тот момент у «Стиллайна» были 75% акций завода. На этом же совете было принято решение о продаже 100% в ПСХ «Боровлянское» Арановскому за 20 тысяч рублей. Как пояснял на заседании Кировского районного суда в июне 2025 года Николай Степакин, это условие было согласовано при продаже акций завода между Арановским и БКС в 2016 году. Однако именно по итогам исполненных решений, принятых советом директоров ТСГП, куда входили представители финансовой группы БКС, следователи возбудили в отношении Степакина уголовное дело по статье 159.4 УК РФ, пояснил Infopro54 адвокат бизнесмена.

Отметим, что, по данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2019 года СМЦ «Стиллайн» получил выручку 2,8 млрд рублей.

Абсурдное банкротство

Стоит отметить: в июле 2019 года в интервью корреспонденту Infopro54 Николай Степакин рассказывал, что предприятию не удалось получить в банках инвестиционный кредит, так как не хватило залоговой массы: все залоги заводу дисконтировали с коэффициентом 0,3-0,4.

— Знаете, что мне говорят западные конкуренты, когда приезжают к нам на завод? «Когда тебе надоест принимать участие в тендерах, которые ты все равно проигрываешь, и контракты уходят к нам, несмотря на все санкции? Когда ты закроешься и перестанешь сбивать нам цены?» Наши госкорпорации продолжают покупать продукцию у чехов, немцев и т.д. При этом конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%, так как выбора у покупателей уже не будет, тем более при наличии западных санкций»… Настаивая на необходимости развития собственного станкостроения, я постоянно привожу в пример уникальный новосибирский завод «Сибтекстильмаш». Да, у него был и оборонный заказ, но он производил оборудование для легкой промышленности. Предприятие закрылось, и мы до сих пор не можем возродить эту отрасль, так как станки приходится закупать в Австрии вдвое дороже. Ситуация в стране убила отечественных конкурентов, а сегодня их восстановить крайне сложно. Не хватает компетенций, которые не заменит железо, — говорил Степакин в интервью редакции.

Осенью 2019 года в суд поступил иск о банкротстве совладельца ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина и принадлежащего ему сервисного металлоцентра «Стиллайн». Сумма иска в обоих случаях составляла 866,7 млн рублей. На предприятии началась смена директоров. В июне 2020-го Анатолий Локоть, на тот момент бывший мэром Новосибирска, заявил, что завод может остаться без заказов. В июле 2020-го «Стиллайн» был признан банкротом, в отношении него введена процедура наблюдения. В ходе процедуры банкротства предприятие было продано за сумму более 1,2 млрд рублей, то есть выше исковых требований кредиторов.

В декабре 2021 года Сергей Семка в числе новосибирских предприятий, на которых повлияла пандемия, называл ПАО «Тяжстанкогидропресс».

— Новому собственнику, я имею ввиду компанию ООО СМЦ «Стиллайн», не хватило полугода, чтобы вывести предприятие на уровень безубыточности, — подчеркивал чиновник.

В августе 2022 года региональный Минпромторг сообщал, что на площадке «Тяжстанкогидропресса» может быть создан промышленный парк. В то же время участники рынка недвижимости рассказывали редакции, что обсуждается вариант редевелопмента территории и строительства на площадке завода жилого комплекса.

Впрочем, он был заблокирован в правительстве области.

Смена собственника

Несмотря на финансовые сложности, резкое повышение цен на металл со стороны ключевого поставщика, который на тот момент диктовал свои условия партнерам, завод продолжал работать. До ареста Степакина и Арановского.

— Завод модернизировался, наращивал мощности. Вначале Виктор Антонович (Арановский), а потом Николай Андреевич (Степакин), как могли держали его на плаву. И бизнес был успешный, так как «Стиллайн» в итоге купила новосибирская компания больше чем за миллиард рублей и продолжает его развивать, — рассказал редакции Infopro54 источник, близкий к компании.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в ноябре 2020 года в Новосибирске была создана компания ООО «Стиллайн-Про», которая занимается производством стальных труб, полых профилей и фитингов. Ее учредителем с момента основания был Валерий Соседко, с июня 2023-го — Андрей Соседко. Выручка компании в 2024 году составила 941,8 млн (+1000%), чистая прибыль — 811 тысяч (738 тысяч рублей). Гендиректором компании является Марьяна Трухова. Компания зарегистрирована по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 52А.

В январе 2023 года ООО «Феррум-Сиб» выкупило на торгах товарный знак ООО СМЦ «Стиллайн» за 87,8 тысячи рублей. Об этом сообщал конкурсный управляющий «Стиллайна» Айдар Шамсиев на сайте раскрытия информации.

В 2023 году было создано ООО «Стиллайн», основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Выручка компании в 2024 году составила 13,9 млн, чистая прибыль — 13 тысяч. Директор и учредитель — Андрей Соседко. Компания тоже зарегистрирована на Сибиряков-Гвардейцев, 52А.

По этому адресу находится и ООО «Феррум», занимающееся производством стальных труб, полых профилей и фитингов, где учредителем является Андрей Соседко, а гендиректором — Марьяна Трухова. Выручка компании в 2024 году составила 32,2 млрд (+640%), чистая прибыль — 11,3 млн (1,3 млн).

В мае 2024 года в СМИ появилась информация, что ГК «Феррум» планирует зайти на площадку «Тяжстанкогидропресса». Однако уже через месяц это предположение было опровергнуто.

Напомним, Николай Степакин планировал в 2025 году только на проекте по развитию тяжелого станкостроения получить выручку в 15 млрд рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024-м выручка ООО МСЦ «Стиллайн» составила 0 рублей (-100%), чистый убыток — 46,2 млн (по итогам 2023 года — 254 млн рублей).