Сергей Бойко предложил здание сибирского полпредства отдать под школу

Оригинальную идею решения проблемы с местами в школьных учреждениях предложил коллегам по горсовету лидер оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко. В качестве здания под образовательное учреждение депутат назвал полпредство президента на улице Державина, которое, по выражению депутата, «уже несколько месяцев пустует после того, как его покинул Сергей Меняйло, пока школьники по-прежнему вынуждены заниматься в несколько смен». Ранее в трансляциях на своем интернет-канале депутат предлагал приспособить здание под детское дошкольное образовательное учреждение.

— Количество детей, которые учатся во вторую смену, в городе выросло на 10 тысяч, — обратился Бойко, в первую очередь, к депутатам-единороссам. — Ваш лидер (Президент РФ Владимир Путин. — Ред.) обещал в 2018 году, что все дети будут учиться в первую смену, а город идет не в сторону реализации этой инициативы, а в обратную сторону. 10 тысяч детей — это примерно 200 на округ. Я для своих 200 нашел вариант и прошу, очень прошу в рамках реализации предвыборных обещаний президента РФ обратиться к нему. Готовы ли обратиться к президенту с тем, чтобы здание из федеральной собственности передать в городскую под школу? Все равно полпреда нет 3 месяца, а здание пустое.

Пока внятного ответа не получено, как и готовности представителей партии власти данное предложение реализовать. Однако стоит напомнить, что вопрос обеспеченности местами для детей в образовательных учреждениях ранее в горсовете поднимался неоднократно, в том числе и представителями партии «Единая Россия».