Владимир Путин привился «Спутником V»

— Обе вакцины хорошие, современные. Векторовская вакцина — она вообще такая синтетическая, она продвинутая. Чем я руководствовался? Все-таки вакцина «ЭпиВакКорона-Н» действует меньше по времени, хотя есть у нее свои преимущества, — заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии.

Президент отметил, что у вакцины «Спутник V» нет побочных факторов, от нее не поднимается температура.

На 26 июня в Новосибирскую область поступило более 433 тыс доз вакцин «КовиВак», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». «КовиВак» разработали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. «Спутник V» — ученые Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. «ЭпиВакКорона» создана в новосибирском Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Первым компонентом на 26 июня было привито 410960 пациентов, двукратно — 312904 жителя области. Текущий темп вакцинации — 6291 человек в день. На прошлой неделе в области возник краткосрочный дефицит первого компонента вакцины, который власти достаточно быстро закрыли. Тем не менее в правительстве региона признают, что программа вакцинации от коронавируса в области идет «с колес» и новые партии вакцин приходится выбивать на федеральном уровне.