Сергей Кузнецов назначен заместителем председателя Сибирского банка

Сибирский банк ПАО Сбербанк сообщает о назначении на должность заместителя председателя Сибирского банка, руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сергея Кузнецова, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Сергей Кузнецов присоединился к команде Сбербанка в 2013 году в должности заместителя управляющего, куратора блока «Корпоративный бизнес» Калининградского отделения № 8626 Северо-Западного банка. С 2016 года был управляющим Сургутским отделением № 5940 Западно-Сибирского банка.

Сергей Кузнецов выпускник Калининградского государственного университета по специальности «менеджмент». Успешно завершил обучение по совместной программе Корпоративного университета и London Business School для руководителей высшего звена Сбербанка.

Фото: пресс-служба банка