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В Новосибирской области внедрена упрощённая форма договоров на вывоз мусора

Она внедрена для облегчения взаимодействия с жителями, которым трудно доехать до регионального оператора для заключения договоров на вывоз отходов.
  • 14/01/2019, 14:03
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Жители Новосибирской области смогут воспользоваться упрощённой формой договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Работа по подготовке электронных форм и печатных бланков договоров и их доведению до потребителей ведётся региональным оператором по обращению с отходами под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Электронной формой договора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с региональным оператором в сфере ТКО для физических лиц могут воспользоваться жители Новосибирской области, у которых есть доступ к сети Интернет. Граждане могут распечатать форму договора на вывоз ТКО, подкреплённую печатью регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск» и подписью его руководителя, заполнить документ и направить его регоператору любым доступным способом. Этой возможностью могут воспользоваться граждане, проживающие в частных или многоквартирных домах, которые перешли на прямые договоры по вывозу отходов. Электронная форма договора доступна на сайте регионального оператора. Данный договор можно подписать по упрощенной схеме без заполнения предварительной заявки.

С рынка уходят нелегальные перевозчики ТКО

Печатными бланками договоров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с региональным оператором в сфере ТКО для физических лиц могут воспользоваться жители Новосибирской области, у которых нет доступа к сети Интернет. Распечатанные бланки договоров будут направлены регоператором во все муниципальные образования Новосибирской области.

Как поясняет руководитель ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова, упрощённый формат электронных форм и печатных бланков договоров на вывоз ТКО для физических лиц внедрён для облегчения взаимодействия с жителями, которым трудно доехать до регионального оператора для заключения договоров на вывоз отходов.

Фото: Юлия Данилова

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