Сергей Нетесов: Пика эпидемии мы еще не достигли

— В нашей стране на утро сегодняшнего дня были зарегистрированы 232 тысячи заболевших коронавирусом. В день прибавляется по 11-12 тысяч новых случаев. Средняя добавка в день не уменьшается. Это означает, что пика эпидемии мы еще не достигли, у нас нет никакого снижения заболеваемости. Это не очень приятная ситуация, она означает, что эпидемия развивается — и никто не может предугадать, когда статистика начнет снижаться, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

— Добавка пациентов в больницы находится на уровне 10-15 человек в сутки, то есть мы видим, что началась стабилизация по больничным койкам, — поясняет Нетесов.

В Новосибирской области на утро сегодняшнего дня, по его словам, были зарегистрированы 1266 случаев заболевания коронавирусом, 340 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрированы 73 заболевших, причем эта динамика сохраняется последние несколько дней. Однако при этом за сутки выписаны 60 человек.

Ученый привел информацию, которую уже представили 4 страны: инкубационный период COVID-19 составляет от 4 до 7 дней, при этом заболевшие начинают выделять вирус за 2 дня до появления симптомов у них самих и продолжают после того, как эти симптомы исчезают. Именно поэтому, по мнению Нетесова, необходимо дважды проводить тестирование, а маски нужно носить в общественных местах всем.

— Основная масса случаев передачи коронавируса идет от бессимптомников к чувствительным людям. Этот процесс нужно прекратить, — заявил он.

— В регионе мы работаем по тарифам ОМС — 513 рублей за один тест. Хочу подчеркнуть, что в эту цену не закладывается прибыль лабораторий. Для нашей компании эта работа — социальная инициатива бизнеса, — пояснил он.

Генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидуллин сообщил, что 8 лабораторий компании в Новосибирской области сегодня занимаются диагностикой COVID-19. Каждая четко закреплена за лечебными учреждениями региона. Раз в неделю тестируются медработники.

Для сравнения: в компании ООО «Гемотест», которая проводит диагностику заболевания на коронавирус только по договорным отношениям (не в рамках ОМС), средняя себестоимость теста на COVID-19 составляет 900 рублей.

Директор Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ Андрей Покровский сообщил, что сегодня идут активные исследования нескольких десятков препаратов, применяющихся для лечения коронавируса. Среди них разработка ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» для лечения лихорадки Эбола. С 1 мая он разрешен для применения в США. Сейчас начато производство субстанции для препарата в Индии, Китае и Пакистане.

— Еще два месяца назад, когда появились данные о коронавирусе, выяснилось, что летальность от COVID-19 ниже в тех странах, где применяется вакцина БЦЖ от туберкулеза. Сейчас зарегистрированы 8 клинических испытаний в разных странах ЕС, где изучается этот вопрос, — говорит Покровский.

Фото компании «Инвитро»