Сергей Нетесов: Пика эпидемии мы еще не достигли

— В нашей стране на утро сегодняшнего дня были зарегистрированы 232 тысячи заболевших коронавирусом. В день прибавляется по 11-12 тысяч новых случаев. Средняя добавка в день не уменьшается. Это означает, что пика эпидемии мы еще не достигли, у нас нет никакого снижения заболеваемости. Это не очень приятная ситуация, она означает, что эпидемия развивается — и никто не может предугадать, когда статистика начнет снижаться, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.
— Добавка пациентов в больницы находится на уровне 10-15 человек в сутки, то есть мы видим, что началась стабилизация по больничным койкам, — поясняет Нетесов.
Ученый привел информацию, которую уже представили 4 страны: инкубационный период COVID-19 составляет от 4 до 7 дней, при этом заболевшие начинают выделять вирус за 2 дня до появления симптомов у них самих и продолжают после того, как эти симптомы исчезают. Именно поэтому, по мнению Нетесова, необходимо дважды проводить тестирование, а маски нужно носить в общественных местах всем.
— Основная масса случаев передачи коронавируса идет от бессимптомников к чувствительным людям. Этот процесс нужно прекратить, — заявил он.
— В регионе мы работаем по тарифам ОМС — 513 рублей за один тест. Хочу подчеркнуть, что в эту цену не закладывается прибыль лабораторий. Для нашей компании эта работа — социальная инициатива бизнеса, — пояснил он.
Для сравнения: в компании ООО «Гемотест», которая проводит диагностику заболевания на коронавирус только по договорным отношениям (не в рамках ОМС), средняя себестоимость теста на COVID-19 составляет 900 рублей.
Директор Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ Андрей Покровский сообщил, что сегодня идут активные исследования нескольких десятков препаратов, применяющихся для лечения коронавируса. Среди них разработка ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» для лечения лихорадки Эбола. С 1 мая он разрешен для применения в США. Сейчас начато производство субстанции для препарата в Индии, Китае и Пакистане.
— Еще два месяца назад, когда появились данные о коронавирусе, выяснилось, что летальность от COVID-19 ниже в тех странах, где применяется вакцина БЦЖ от туберкулеза. Сейчас зарегистрированы 8 клинических испытаний в разных странах ЕС, где изучается этот вопрос, — говорит Покровский.
Фото компании «Инвитро»
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