Сергей Неведомский официально назначен главой управления службы судебных приставов Новосибирской области

Указ о назначении Сергея Неведомского руководителем Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Новосибирской области подписал президент России Владимир Путин, сообщили в ведомстве. Он исполнял обязанности руководителя с января 2023 года.

По информации ГУ ФССП России по Новосибирской области, свой трудовой путь в Федеральной службе судебных приставов Сергей Неведомский начал в 2000 году в должности судебного пристава-исполнителя подразделения судебных приставов Боготольского района Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. С 2013 года Неведомский занимал должность заместителя руководителя Управления ФССП России по Красноярскому краю, с 2019 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Предшественник Сергея Неведомского в качестве главного пристава в Новосибирской области Эдуард Бабков занимал свою должность в качестве исполняющего обязанности с декабря 2018 года после ухода Виталия Эрлера, официально утверждён в должности начальника был в июне 2019-го.

Ранее редакция сообщала, что Павел Яковинов рекомендован на должность зампредседателя Новосибирского областного суда.