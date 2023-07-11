В Новосибирской области 11-летняя девочка стала мамой

В Новосибирске 11-летняя девочка стала мамой. Об этом сообщил КП-Новосибирск со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Татьяну Анохину. Она является самой молодой мамой в регионе.

Позже Минздрав распространил официальный комментарий по поводу многочисленных публикаций (84 упоминания) СМИ об 11-летней роженице из Новосибирской области.

— Ни в этом, ни в прошлом, ни в позапрошлом году в Новосибирской области 11-летние девочки не становились матерями. Вчера в прямом эфире радио КП заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина рассказала о том, что более 10 лет назад в Новосибирской области был такой случай,— отметили в министерстве. — Сейчас ребенок, родившийся более 10 лет назад, окончил примерно четвертый-пятый класс. По данным Минздрава Новосибирской области, около десяти девочек каждый код становятся матерями в возрасте 15 –17 лет.

Многие помнят историю москвички Вали, ставшей мамой в 11 лет. В 2005 году школьница из Капотни оказалась беременна от 19-летнего гастарбайтера из Таджикистана Хабиба Патахонова. Сейчас у нее четверо детей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске назвали самые редкие имена детей.