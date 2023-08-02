Сергей Шилов передаст новосибирским разведчикам УАЗ и каски

Собирать средства на очередной УАЗ для прифронтовой полосы Сергей Шилов начал 22 июня. В ТГ-канале «Все наши – это мы! (и Шилов)» он рассказал о просьбе фронтовиков.

«К нам обратились наши земляки сибиряки, разведчики из зоны СВО, с просьбой помочь им в приобретении авто и касок. Автомобиль, в котором разведчики выезжают на задания, один и вся группа не входит со всем обмундированием, приходится постоянно просить другие подразделения предоставить транспорт. И каски! Каски нужны как воздух!».

Пожертвования стекались со всей страны. В итоге за месяц необходимый миллион рублей был собран. На 550 000 рублей Сергей Шилов приобрёл «УАЗ Патриот», ещё порядка 200 000 будет использовано на техническое обслуживание и усиление ряда узлов автомобиля и 150 000 – на приобретение касок для разведчиков. Остальные средства уйдут на дорогу.

Сейчас автомобиль уже куплен и проходит модернизацию в «Первой внедорожной поликлинике», которая на днях отмечает свой седьмой День рождения. Автомеханики этой компании, специализирующейся на доработке УАЗов, регулярно помогают проекту «УАЗ на Донбасс». Плату за техобслуживание и работы по установке новых элементов мастера не взимают – это их вклад в будущую Победу.

«Что на нём будет делаться? Будет полностью заменена подвеска, карданные валы, будут поставлены усиленные пружины, новые амортизаторы, будут переделаны шкворня. Все резиновые патрубки и шланги охлаждения также заменят на силиконовые. Ребята из «Первой внедорожной поликлиники» подготовят машину, как нужно», – рассказал Сергей Шилов о самом процессе доработки автомобиля.

В ближайшее время зампред Новосибирского регионального отделения СРЗП намерен перегнать УАЗ с грузом адресной помощи для бойцов в Луганскую народную республику. По пути к новосибирским разведчикам автомобилю предстоит преодолеть около 4 000 километров.