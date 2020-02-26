Сообщения о минировании школ в Новосибирске не подтвердились

Сообщения о минировании объектов образования в Новосибирске 26.02.2020 по результатам проверки не подтвердились, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на антитеррористическую комиссию Новосибирской области.

— Специальные службы провели проверки 15 школ города Новосибирска, в отношении которых были получены сообщения. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений. Учебные объекты возобновили свою работу, — говорится в сообщении.

Аппарат антитеррористической комиссии обращает внимание жителей Новосибирской области, что при поступлении сообщений о террористических угрозах эвакуация людей обязательна.

— Это вынужденная мера, которая проводится в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, — отметили в АТК региона.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области