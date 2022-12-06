Сертификация сумок: процедура и необходимые документы

Для производства и продажи сумок на территории стран Таможенного союза ИП обязан оформлять декларацию, подтверждающую соответствие товара установленным нормам качества и требованиям безопасности. Сертификация проходит в рамках ТР 017/2011, касающегося изделий легкой промышленности.
Согласно техрегламенту 017, многочисленные изделия, объединенные общим названием “сумки”, подлежат обязательной сертификации. Декларация соответствия выдается после проведения ряда оценочных мероприятий, в ходе которых эксперты проверяют:
Список возможных тестов и испытаний может разниться в зависимости от вида сумки, ее предназначения, материала изготовления. На детские и подростковые сумки, которые попадают под действие ТР ТС 007/2011, нужно предварительно получить СГР. Сумки специального назначения (например, санитарные или медицинские) не только регистрируют как медицинские изделия, но и обязательно декларируют в системе ГОСТ Р. Специальные сумки для сотрудников МЧС подлежат обязательной пожарной сертификации. Отказное письмо на сумки оформить нельзя.
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В зависимости от предназначения выделяют несколько наиболее распространенных видов сумок:
Изделия могут быть изготовлены из натуральной или синтетической ткани, натуральной, искусственной или экокожи. К категории товаров легкой промышленности, подлежащих декларированию, относятся:
Заявленные свойства и безопасность товара можно подтвердить в одной из действующих систем добровольной сертификации. Информацию о наличии добровольного сертификата качества можно использовать в рекламных целях, например, предлагая продукцию на маркетплейсе вайлдберриз или заключая долгосрочные договора с магазинами.
На этапе подготовки к прохождению проверки заказчику нужно подготовить пакет документов. В обязательном списке:
Для продукции, импортируемой из-за рубежа, потребуется спецификация контракта, инвойс, информация о производителе. Процедура сертификации проходит согласно установленному регламенту. Последовательность действий:
Для соблюдения закона, после получения разрешений, товар нужно промаркировать, а информацию о прохождении проверки передать в открытый электронный реестр ФСА.
Для проведения процедуры декларирования используют одну из пяти схем: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д и 6Д. Каждая схема включает в себя ряд обязательных оценочных мероприятий. Проверка может предусматривать:
Эксперты рекомендуют применять схему 1Д или 2 Д, которые предполагают оформление декларации на основании собственных доказательств декларанта. Максимальный срок действия разрешения для серийно выпускаемой продукции не превышает 5 лет. Для отдельной партии товара срок действия совпадает со сроком эксплуатации изделия.
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