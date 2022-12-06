Сертификация сумок: процедура и необходимые документы

Для производства и продажи сумок на территории стран Таможенного союза ИП обязан оформлять декларацию, подтверждающую соответствие товара установленным нормам качества и требованиям безопасности. Сертификация проходит в рамках ТР 017/2011, касающегося изделий легкой промышленности.

Подлежат ли сумки обязательным проверкам?

Согласно техрегламенту 017, многочисленные изделия, объединенные общим названием “сумки”, подлежат обязательной сертификации. Декларация соответствия выдается после проведения ряда оценочных мероприятий, в ходе которых эксперты проверяют:

прочность соединений, швов, крепежных элементов — кнопок, молний, застежек;

ударную прочность;

прочность на разрыв;

наличие в составе опасных веществ;

равномерность окрашивания;

стойкость окрашивания к трению, к химически агрессивным жидкостям.

Список возможных тестов и испытаний может разниться в зависимости от вида сумки, ее предназначения, материала изготовления. На детские и подростковые сумки, которые попадают под действие ТР ТС 007/2011, нужно предварительно получить СГР. Сумки специального назначения (например, санитарные или медицинские) не только регистрируют как медицинские изделия, но и обязательно декларируют в системе ГОСТ Р. Специальные сумки для сотрудников МЧС подлежат обязательной пожарной сертификации. Отказное письмо на сумки оформить нельзя.

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Сертификационный центр “КОМПЕТЕНТСЕРТ” поможет с оформлением всех необходимых для законной предпринимательской деятельности разрешительных документов (наш сайт).

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Компания “КОМПЕТЕНТСЕРТ” работает в интересах клиентов, гарантируя результат и упрощая процесс получения обязательных и добровольных документов на все виды продукции.

Типы изделий, подлежащих декларированию

В зависимости от предназначения выделяют несколько наиболее распространенных видов сумок:

дорожные,

спортивные,

декоративные,

хозяйственные.

Изделия могут быть изготовлены из натуральной или синтетической ткани, натуральной, искусственной или экокожи. К категории товаров легкой промышленности, подлежащих декларированию, относятся:

дамские сумочки;

клатчи;

ридикюли;

чемоданы;

рюкзаки;

папки, портфели;

барсетки;

ранцы;

кошельки.

Заявленные свойства и безопасность товара можно подтвердить в одной из действующих систем добровольной сертификации. Информацию о наличии добровольного сертификата качества можно использовать в рекламных целях, например, предлагая продукцию на маркетплейсе вайлдберриз или заключая долгосрочные договора с магазинами.

Процедура сертификации и необходимые документы

На этапе подготовки к прохождению проверки заказчику нужно подготовить пакет документов. В обязательном списке:

сведения, касающиеся особенностей производства и самого изделия (полное наименование, материал изготовления, область применения, коды ТН ВЭД);

уставные, регистрационные, учредительные документы компании-заказчика (ИНН, ОГРН, приказ о назначении директора);

карточка компании с реквизитами банка;

полученные ранее разрешения, протоколы проведенных экспертиз;

договор аренды производственных помещений или документ, подтверждающий право собственности.

Для продукции, импортируемой из-за рубежа, потребуется спецификация контракта, инвойс, информация о производителе. Процедура сертификации проходит согласно установленному регламенту. Последовательность действий:

подача заполненной по образцу заявки;

первичная консультация для определения схемы предстоящей проверки;

передача подготовленной документации для изучения;

отбор образцов для проведения экспертиз;

исследование продукции в лабораторных условиях;

составление итоговых протоколов.

Для соблюдения закона, после получения разрешений, товар нужно промаркировать, а информацию о прохождении проверки передать в открытый электронный реестр ФСА.

Актуальные схемы подтверждения качества

Для проведения процедуры декларирования используют одну из пяти схем: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д и 6Д. Каждая схема включает в себя ряд обязательных оценочных мероприятий. Проверка может предусматривать:

исследования в аккредитованных лабораториях;

инспекционный контроль производства;

подтверждение внедрения на предприятии системы менеджмента качества,

ежегодную инспекцию производства.

Эксперты рекомендуют применять схему 1Д или 2 Д, которые предполагают оформление декларации на основании собственных доказательств декларанта. Максимальный срок действия разрешения для серийно выпускаемой продукции не превышает 5 лет. Для отдельной партии товара срок действия совпадает со сроком эксплуатации изделия.