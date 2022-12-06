Мэрии Новосибирска выдали предостережение по зданию бывшего автовокзала

— В этом году мы проверили все объекты, которые должны быть законсервированы. На тех, где мы находили нарушения (угрозу жизни и здоровья) и был понятен собственник —привлекали прокуратуру, выписывали предписания и выдавали штрафы, — сообщил на брифинге Алексей Нечунаев, начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

По его словам, если объект не заявлялся на консервацию, то его владельцам были выданы предостережения. Отмечается, что при их неисполнении инспекция передавала документы в суд. В частности, было выдано предостережение мэрии Новосибирска по достроенной части бывшего городского автовокзала на Красном проспекте, 4.

— Два месяца или месяц назад мы выдали мэрии предостережение. Сейчас ждем результаты, — подчеркнул Нечунаев.

По данным прокуратуры Новосибирской области, в Новосибирске зарегистрировано порядка 87 потенциально опасных для жизни и здоровья неопределенного круга лиц объектов, которые заброшены или не используются по назначению, из них 49 недостроенных (долгострои), расселенных, а также пострадавших от пожара жилых зданий. Больше всего таких «заброшек» расположены на территориях Ленинского и Октябрьского районов.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска сообщила о планах продать свою долю в здании автовокзала.