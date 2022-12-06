Более 70 дел о самостроях рассматривается в судах Новосибирска

В этом году увеличилось количество обращений граждан и органов местного самоуправления в Госстройнадзор, связанных с самостроями.

— Основные обращения идут от администрации Ленинского и Дзержинского районов. Там больше всего самостроев, — отметил Алексей Нечунаев, начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области в ходе пресс-конференции.

Со слов Нечунаева, инспекторы выезжают на объект и проверяют является ли он самостроем или это узаконенное строительство. Если объект самострой, то материалы передаются в комиссию мэрии. Дальше комиссия рассматривает обращения и принимает решения: обратиться в суд на снос объекта или признать не самострой.

На данный момент более 70 дел по объектам несанкционированного строительства предано в суд. Отмечается, что в прошлом году их было в два раза меньше. Также суды начали больше принимать решений о сносе — порядка 50%.

— Примерно по 13 объектам есть решение суда о сносе. Как правило, владельцы этих объектов подают встречный иск для того, чтобы узаконили этот объект, — подчеркнул Нечунаев.

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