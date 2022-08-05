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Сервис «Будь в курсе»: оперативная информация для вкладчиков Банка «Левобережный»

  • 05/08/2022, 17:59
Клиенты, которые открывают или уже имеют вклад, могут подключить уведомления о выплате процентов, пополнениях и снятиях, окончании срока действия договора и других операциях.

новости бизнесаУстановите мобильное приложение BL-online и пользуйтесь услугой бесплатно.

Сервис «Будь в курсе»:

  • уведомит о всех операциях по вкладу, когда и сколько процентов начислено;
  • напомнит о дате окончания вклада, чтобы вовремя открыть новый на выгодных условиях;
  • сообщит об оформлении доверенностей, завещаний по вкладу и всех операциях доверенного лица;
  • проинформирует, если поступил арест от госорганов, на который можно оперативно отреагировать.

Подключить мобильный инфосервис можно в любом офисе Банка «Левобережный» в дату открытия или в течение срока вклада (если до его окончания осталось более 30 дней). Пользователи BL-online будут получать бесплатные push-уведомления. Посмотреть их можно в любое время в разделе «Уведомления». Клиенты, у которых нет возможности установить мобильное приложение, могут подключить сервис за 100 рублей на весь срок действия вклада и получать СМС на мобильный телефон.

На сайте вы можете выбрать вклад, рассчитать свой доход и оставить заявку на консультацию. По вопросам обслуживания обращайтесь в единую справочную службу по номеру 8-800-3333-555 (круглосуточно) или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : мобильное приложение банки Банк Левобережный


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