Сервис «Будь в курсе»: оперативная информация для вкладчиков Банка «Левобережный»

Установите мобильное приложение BL-online и пользуйтесь услугой бесплатно.

Сервис «Будь в курсе»:

уведомит о всех операциях по вкладу, когда и сколько процентов начислено;

напомнит о дате окончания вклада, чтобы вовремя открыть новый на выгодных условиях;

сообщит об оформлении доверенностей, завещаний по вкладу и всех операциях доверенного лица;

проинформирует, если поступил арест от госорганов, на который можно оперативно отреагировать.

Подключить мобильный инфосервис можно в любом офисе Банка «Левобережный» в дату открытия или в течение срока вклада (если до его окончания осталось более 30 дней). Пользователи BL-online будут получать бесплатные push-уведомления. Посмотреть их можно в любое время в разделе «Уведомления». Клиенты, у которых нет возможности установить мобильное приложение, могут подключить сервис за 100 рублей на весь срок действия вклада и получать СМС на мобильный телефон.

На сайте вы можете выбрать вклад, рассчитать свой доход и оставить заявку на консультацию. По вопросам обслуживания обращайтесь в единую справочную службу по номеру 8-800-3333-555 (круглосуточно) или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).