Рекламодателям

Владимир Федотов стал лучшим тренером РПЛ в июле

  • 05/08/2022, 18:00
Владимир Федотов стал лучшим тренером РПЛ в июле
Тренера ЦСКА поддержали эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики.

Наставника московского ЦСКА Владимира Федотова признали лучшим тренером прошедшего месяца. Среди претендентов на звание лучшего также были наставники «Зенита» Сергей Семак, «Ростова» Валерий Карпин, «Факела» Олег Василенко, «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Свои голоса за тренера ЦСКА отдали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер». Эксперты лиги отдали предпочтение тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. 

Федотов возглавил «армейцев» по окончании прошлого сезона. Контракт с клубом он заключил на три года.

Под руководством Владимира Федотова ЦСКА в новом сезоне РПЛ обыграл «Сочи» и «Урал», а также сыграл вничью с «Пари НН». События были представлены в линии БК Винлайн. С актуальными бонусами конторы можно ознакомиться здесь (18+).    

Ранее Федотов тренировал «Сочи». В минувшем сезоне южане стали серебряными призерами чемпионата России. Это их лучший результат в истории клуба.

По итогам трех игр ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды семь очков. Столько же имеют расположившиеся выше «Спартак» и «Зенит».

Следующий матч в рамках четвертого тура РПЛ «армейцы» проведут в субботу, 6 августа. Игра против «Факела» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. 

Соперники из Воронежа занимают 14 место в таблице. Несмотря на позицию команды, Владимир Федотов считает, что недооценивать ее не нужно. тренер отмечает, что у футболистов «Факела» боевой характер и дружный коллектив, а значит ЦСКА ждет нелегкий матч. 

Фото: bookmaker-ratings.ru

246

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ЦСК футбол


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Андрей Травников: «дорожным подрядчикам требуются внимание и контролеры-няньки»

В правительстве региона раскритиковали работу муниципалитетов с дорожниками.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новое кадровое назначение в правительстве региона

В правительстве области представили нового начальника военно-мобилизационного управления.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В инновационном центре под Новосибирском будут готовить сыроваров

Кроме того, центр станет одной из точек для экотуризма.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирске арестовали еще одного ученого

По делу о госизмене.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«У каждого свой исход»

Все материалы
Лента новостей

Иркутские таможенники возбудили 4 уголовных дела за контрафакт

08/08/2022, 12:14

Андрей Травников: «дорожным подрядчикам требуются внимание и контролеры-няньки»

08/08/2022, 11:30

В Новосибирске сгорел двухэтажный ресторан Shalet

08/08/2022, 10:33

Новое кадровое назначение в правительстве региона

08/08/2022, 10:24
Популярное

Даниил Уткин стал лучшим игроком месяца в РПЛ

08/08/2022, 10:55

Родители массово подписывают петицию о повторной выплате по 10 тысяч на ребёнка к школе

05/08/2022, 12:09

Заявление о сохранении прожиточного минимума теперь можно подать через Госуслуги

05/08/2022, 10:40

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Более 60% покупок в Сибири совершаются безналичным способом

08/08/2022, 12:02

Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе Wink

08/08/2022, 10:42

Сервис «Будь в курсе»: оперативная информация для вкладчиков Банка «Левобережный»

05/08/2022, 17:59
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска