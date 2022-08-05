Владимир Федотов стал лучшим тренером РПЛ в июле

Наставника московского ЦСКА Владимира Федотова признали лучшим тренером прошедшего месяца. Среди претендентов на звание лучшего также были наставники «Зенита» Сергей Семак, «Ростова» Валерий Карпин, «Факела» Олег Василенко, «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Свои голоса за тренера ЦСКА отдали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер». Эксперты лиги отдали предпочтение тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Федотов возглавил «армейцев» по окончании прошлого сезона. Контракт с клубом он заключил на три года.

Под руководством Владимира Федотова ЦСКА в новом сезоне РПЛ обыграл «Сочи» и «Урал», а также сыграл вничью с «Пари НН». События были представлены в линии БК Винлайн. С актуальными бонусами конторы можно ознакомиться здесь (18+).

Ранее Федотов тренировал «Сочи». В минувшем сезоне южане стали серебряными призерами чемпионата России. Это их лучший результат в истории клуба.

По итогам трех игр ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды семь очков. Столько же имеют расположившиеся выше «Спартак» и «Зенит».

Следующий матч в рамках четвертого тура РПЛ «армейцы» проведут в субботу, 6 августа. Игра против «Факела» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Соперники из Воронежа занимают 14 место в таблице. Несмотря на позицию команды, Владимир Федотов считает, что недооценивать ее не нужно. тренер отмечает, что у футболистов «Факела» боевой характер и дружный коллектив, а значит ЦСКА ждет нелегкий матч.