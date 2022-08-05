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Германия готова снять санкции с России, в Японии призвали Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в «Сахалине-2», американская BlackRock закрывает фонд российских ценных бумаг

  • 05/08/2022, 17:47
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Германия готова снять санкции с России, в Японии призвали Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в «Сахалине-2», американская BlackRock закрывает фонд российских ценных бумаг
Санкции. Дайджест за 5 августа.

Берлин уже фактически готов к снятию санкций с России, считают авторы японской газеты Shukan Gendai, пишет федеральное агентство новостей. В противном случае ему не выстоять перед энергетическим кризисом и рецессией, говорится в статье. Журналисты считают, что до такого состояния Германию довел канцлер Олаф Шольц, показавший себя хитрым и недальновидным политиком.

Отказ от поставок российского газа приведет немецкую промышленность к неминуемому краху. Если события будут развиваться по этому сценарию, то основные отрасли хозяйственной деятельности страны, включая химическую, окажутся в простое.

Правительство Японии попросило компании Mitsui и Mitsubishi, у которых были доли в компании — операторе нефтегазового проекта «Сахалин-2», сохранить свое участие и в новом операторе «Сахалинская энергия», сообщает РБК со ссылкой на заявиление министра экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда,

По его словам, это позволит обеспечить страну стабильными поставками энергоресурсов.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских островах, — созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» передается государству, новый оператор получит право безвозмездного пользования.

Акционерами «Сахалин Энерджи» были «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%). Англо-голландская Shell еще в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», в том числе из «Сахалина-2».

Ранее японские власти заявляли о намерении сохранить доли в российском проекте по производству СПГ, о чем уведомили США.

Крупнейшая в мире инвесткомпания BlackRock начала ликвидацию ориентированного на РФ биржевого фонда Russia ETF, сообщает Bloomberg.

Процедура ликвидации фонда начнется 17 августа. В настоящее время большая часть активов фонда не может быть продана из-за санкций, введенных против РФ, поэтому в компании полагают, что процесс может занять длительное время и окончательно завершиться в конце 2023 года.

Доходы от продажи активов распределят среди акционеров инвесткомпании.

На пике стоимость российских бумаг в фонде превышала $800 млн, но после 24 февраля она практически обнулилась.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.

Фото: pixabay.com — karlherl

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : энергетический кризис Украина санкции


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