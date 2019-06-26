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Сервис дистанционной правовой поддержки для предпринимателей – в Интернет-банке «УРАЛСИБ бизнес-online»

  • 26/06/2019, 10:03
Пользователи Интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online» могут воспользоваться системой дистанционной правовой поддержки для представителей малого бизнеса «Адвокат для бизнеса».

В рамках сервиса доступны круглосуточные устные и письменные консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам. Сервис интегрирован в Интернет-банк «УРАЛСИБ – бизнес-online».

Комплексный дистанционный сервис правовой поддержки, в первую очередь, будет интересен индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям без юриста и бухгалтера в штате. Кроме того, «Адвокат для бизнеса» поможет расширить компетенции штатных юристов или бухгалтеров.

Юридическое консультирование включает разъяснения по таким вопросам как государственная регистрация, кадровый документооборот, составление договоров и требований, оформление документов по требованию госорганов и многое другое. Предпринимателям также доступна круглосуточная экстренная поддержка адвоката и  возможность мгновенно дистанционно передать юристу любые документы, требующие разъяснения.

Бухгалтерское консультирование охватывает вопросы оформления первичных бухгалтерских документов, формирования отчетности, создания схемы бухгалтерского учета, сопровождения сделок, разработки учетной политики и т.д.

На выбор клиентов представлены два тарифа: личный адвокат «Business» (10 устных и 1 письменная консультация в год) и личный адвокат «Business+» (20 устных и 1 письменная консультация в квартал).

Узнать подробнее о сервисе и подключиться.

ПАО «Банк УРАЛСИБ» регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям в настоящее время уже доступны следующие нефинансовые сервисы: сравнительный анализ бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc, сервис «Проверка контрагентов», Интернет-бухгалтерия «Мое дело», сервис учета финансов и аналитики SEENECO и другие.

 Фото предоставлено пресс-службой банка

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