Рекламодателям

«Сервис печати» от «Ростелекома»: выгодно, безопасно и экологично

  • 14/07/2022, 10:27
«Ростелеком» предлагает сибирским предприятиям оценить комплексное решение «Сервис печати», которое позволяет выстроить надежную и безопасную работу с печатными документами.

Услуга объединяет функции мониторинга и контроля, чтобы управлять печатью, анализировать заявки пользователей и проверять состояние многофункциональных устройств.новости бизнеса

Функция мониторинга позволяет непрерывно отслеживать показатели техники, в том числе уровень бумаги в лотках и состояние картриджей, помогает оценивать целевое использование расходных материалов и планировать их закупку. Компонент контроля обеспечивает защиту от нежелательных утечек, так как печать возможна только после авторизации пользователя, а образы распечатанных документов сохраняются для дальнейшего анализа.

«По оценке экспертов, в среднем один работник использует для печати 1,5 тысячи листов в год, при этом до 17 % готовых материалов потом не используются или вовсе забываются в принтерах. Все это приводит к увеличению расходов на печать, которые могут достигать 14 % от выручки компании, а в нынешних условиях даже больше. “Сервис печати” поможет не только оптимизировать эти затраты благодаря постоянному мониторингу и контролю, но и позволит внести вклад в улучшение экологической обстановки за счет сокращения печатных материалов», — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

«Сервис печати» — это полностью российское решение, которое разработано «Ростелекомом» и включено в реестр отечественного программного обеспечения в 2020 году. Цифровой сервис не привязан к конкретным моделям оборудования и легко масштабируется в зависимости от потребностей заказчика. Решение уже используется органами государственной власти, бюджетными предприятиями, федеральными корпорациями, а также компаниями малого и среднего бизнеса.

Для работы с «Сервисом печати» не требуется установка дополнительного ПО, а для управления его инфраструктурой достаточно одного человека. Формировать очереди печати, копировать и сканировать документы можно с компьютера или с помощью одноименного мобильного приложения «Ростелекома», которое доступно на базе iOS и Android. Узнать подробнее о «Сервисе печати» можно на сайте.

Фото предоставлено пресс-службой компании

722

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : цифровизация телеком Ростелекома


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Чипированных животных предлагают внести в единую электронную базу

14/07/2022, 15:48

Новосибирская компания получила грант на инновационный зонд для криминалистики

14/07/2022, 14:54

В частных лабораториях Новосибирска сформировался дефицит реагентов для алергопроб

14/07/2022, 14:30

Новосибирский депутат попросил провести проверку Колыванской прокуратуры

14/07/2022, 14:12
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Новости компаний

ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования

14/07/2022, 15:19

«Платежи без границ»: Банк «Левобережный» предлагает бесплатные переводы для бизнеса

14/07/2022, 11:55

Tele2 увеличила емкость платформы big data на 40% при помощи RT.DataLake

14/07/2022, 11:35

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска