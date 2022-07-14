Новосибирские аграрии планируют продавать на рынке IT-решения для отрасли

ООО «Соколово» в Колыванском районе в ближайшей перспективе намерено предлагать на рынке не только сельхозпродукцию, но и собственные цифровые разработки, которые сельхозпредприятие использует в производственных процессах. Об этом собственник компании Анатолий Степанов рассказал в ходе пресс-тура.

— Думаю, в недалеком будущем системы цифровизации сельскохозяйственного предприятия станут нашим продуктом, который мы будем реализовывать вместе с семенами и товарной продукцией, — говорит Степанов. — Все смотрящие вперед владельцы предприятий должны видеть этот очень серьезный ресурс повышения эффективности производства. Сегодня каждое звено такого механизма взаимоувязано — как гребцы в лодке.

В настоящее время, как рассказывают работники предприятия, используемые цифровые системы позволяют в онлайн-режиме отслеживать место расположения сельхозтехники, ее текущее состояние, расход удобрений и организовывать ее работу, исходя из поступающей в центр информации о погодных условиях.

— На общую платформу также выводятся данные с посевных комплексов, параметры, с которыми они работают: расход семян, глубина заделки, — говорят на предприятии. — Это позволяет видеть отклонения от нормы и оперативно влиять на ситуацию. Диспетчер управляет ситуацией на поле. Он не тот, кто фиксирует отклонения, а тот, кто принимает решения онлайн: поехать, увеличить скорость, остановить работу с развитием грозового фронта, сориентировать взаимодействующие службы на развитие ситуации. Понятно, что любая техника ломается. Но мы можем быстро организовать техобслуживание и ремонт.

— У нас такая категория работников, как бухгалтеры, переходят из категории счетоводов, не поднимающих головы и пишущих цифры, не зная для чего, в категорию аналитиков, — приводит пример Анатолий Степанов. — К ним стекается вся информационная база, они ее прочитали и выдали рекомендации: вот здесь отклонение, здесь резерв. Сегодня нам нужен не просто агроном, а агроном-управленец. Он собрал информацию, передал в центр, здесь ее обработала система. А где-то виртуально существуют такие элементы, которые работают уже в автоматическом режиме.

Помимо самого производства, цифровые технологии предприятие использует даже в собственной кадровой политике.

Пока экономический эффект в цифрах от внедрения данной системы на предприятии не подсчитывали. Тем не менее, по словам Степанова, их использование дало колоссальную экономию затрат как подспорье для повышения урожайности.

— Здесь два подспорья: рост потенциала и рост собираемости урожая с одного гектара, — говорит учредитель «Соколово». — Растет «валовка», а вместе с «валовкой» растут и деньги. Вторая составляющая — это сокращение расходов. Эффективность в том, что мы — устойчиво прибыльное предприятие, мы — развивающееся предприятие.

В более отдаленной перспективе, считают на предприятии, цифровые системы можно настроить на самостоятельную координацию большей части производственных процессов — по аналогии с системами навигации.

— Вот сейчас видим на экране визуализацию (где находится исполнитель) и параметрию (скорость движения, стоянку, норму высева, глубину заделывания семян), — рассказывает Степанов. — Мы идем к тому, чтобы система подала сигнал, как в навигации: «Через 50 метров вам следует повернуть налево». Система скажет, что делать на конкретном поле конкретному агрегату, участнику процесса, техникой будем управлять не на поле, а отсюда. Уже сейчас не проблема, чтобы трактор прошел без механизатора, но важно, чтобы он прошел, как надо, и выполнил все задания, которые ему дали специалисты.

Внедрение цифровых разработок в сельскохозяйственный процесс предприятие осуществляло за счет собственных средств. Однако в региональном Минсельхозе заявили, что техническое переоснащение аграрной отрасли сегодня — одно из основных направлений господдержки.

— В первую очередь это подразумевает субсидирование высокопроизводительной техники с элементами управления технологическими процессами, — говорит глава Минсельхоза Евгений Лещенко. — Более того, у нас есть отдельное направление — субсидирование систем управления технологическими процессами в отрасли растениеводства. Эти системы у нас производятся в Новосибирске компанией ООО «Аэросоюз». Они позволяют модернизировать имеющееся, в том числе иностранное, оборудование, посевные комплексы на дифференцированное внесение жидких удобрений, семян. Это также дополнительно субсидируется из средств областного бюджета.

По информации министерства, в текущем году 176 сельхозпредприятий на территории Новосибирской области используют цифровые системы — позиционирования, спутникового контроля — за работой и эксплуатацией техники. Часть хозяйств внедряют цифровые системы дифференцирование внесения средств защиты растений, удобрений. Около 25 хозяйств имеют дифференцированные системы высева различных культур. ООО «Соколово» — пока единственное предприятие, внедрившее комплексное цифровое управление сельскохозяйственных процессов. В животноводстве цифровые системы используются в 32 хозяйствах.

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