Внутренний рынок металла полностью перестраивается

Как отметили представители ООО «Новосибирский завод резки металлов» («НЗРМ»), внутренний рынок металла проходит глобальную перестройку. По трейдингу снижаются объемы сбыта, рынки лихорадит, но инфраструктурные проекты продолжают работать и развиваться. В сферах энергетики, добычи угля, дорожном строительстве у завода сейчас множество заказов.

Также завод планирует расширить производственную базу для обеспечения полного сервиса металлообработки, в частности организовать участок по обработке трубы.

Напомним, что в 2020-2021 гг. компания активно инвестировала в производство, став полноценным сервисным металлоцентром по обработке листового проката. Для организации нового трубного направления значительных инвестиций не потребуется. Наиболее дорогостоящая составляющая, основа производства, уже готова и даже собрана. Станки, которые будут докупаться, дешевле неё в несколько раз, поскольку относятся к чистовому оборудованию, комментируют аналитики финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал».

Планы по расширению затронут и направление производства для строительного сегмента, которое было организовано во второй половине прошлого года. Текущий объем заказов уже превышает выделенные на этот вид продукции производственные мощности завода. Оборудование для всех вышеперечисленных проектов компания планирует закупать в Китае. В части расчетов никаких сложностей не отмечается — банки продолжают своевременно проводить международные транзакции в рамках расчетов с КНР.

— В России сейчас наблюдается профицит жидкой стали по причине приостановки крупных производств автомобилестроения и не только. Произошло снижение спроса, и в ближайшее время будет идти переориентация объемов потребления на внутреннем рынке. После перестройки процессов рынок металла неизбежно возобновит рост, — прогнозирует директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев. — На первый план будут выходить проекты военно-промышленного комплекса. ВПК загружен на полную мощность. Соответственно у гражданского рынка появилась возможность взаимодействовать с ВПК, именно туда перераспределяются усилия.

ООО «Новосибирский завод резки металла» (ООО «НЗРМ») — один из крупнейших металлообрабатывающих заводов за Уралом. Основан в 2015 году. Клиентами завода являются промышленные и строительные предприятия России. Ежемесячно завод оказывает услуги более 200 заказчикам.

Ранее редакция сообщала, что в начале года новосибирский завод занял на облигационном рынке 160 млн рублей.