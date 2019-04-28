В АО «РЭС» уделяют пристальное внимание вопросам охраны труда

Работа любого предприятия энергетической отрасли немыслима без строгого соблюдения технологии работ и правил безопасности на рабочем месте, так как объекты электросетевого хозяйства являются источником повышенной опасности.

На системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области – АО «РЭС – вопросам охраны труда и промышленной безопасности уделяется самое пристальное внимание. Контроль и планирование мероприятий в данной области возложено на Управление охраны труда и промышленной безопасности технической дирекции Общества.

В целом, на 2019 год запланирован обширный комплекс мероприятий по предупреждению производственного травматизма, которые выполняются как в рамках целевых программ, так и по плану дополнительных мероприятий.

В частности, в план включена разработка новых и актуализация текущих локальных нормативных актов (положений, инструкций) и других документов, регламентирующих работу по охране труда и промышленной безопасности. Помимо совершенствования нормативной и справочной базы, в Обществе осуществляется целый ряд практических мероприятий. Ежемесячно во всех филиалах Общества проводится «День охраны труда», в ходе которого производится аудит состояния охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. Выполняется периодическая проверка знаний у персонала постоянно действующей экзаменационной комиссией, осуществляется дистанционное обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов предприятия. Во всех филиалах АО «РЭС» имеются информационные стенды, отдельно оформленные кабинеты и уголки охраны труда, агитационные плакаты и прочие презентационные материалы.

Одним из значимых блоков целевой программы является проведение различных смотров-конкурсов (по охране труда; на лучшее противопожарное состояние; по безопасности дорожного движения) и участие в конкурсах профессионального мастерства, проводимых как внутри Общества, так и между предприятиями отрасли. Подобные мероприятия, безусловно, позволяют повысить уровень соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной безопасности, а также мотивировать персонал на достижение положительных результатов в этой области.

Также важной частью работы предприятия является профилактика электротравматизма среди населения. С целью привлечения внимания общественности в СМИ размещаются публикации о проблеме травматизма при осуществлении работ в охранных зонах ЛЭП, а также при совершении противоправных действий, направленных на хищение электроэнергии и объектов электросетевого хозяйства.

Кроме того, в рамках профилактической работы по предупреждению случаев детского электротравматизма специалисты АО «РЭС» постоянно проводят в сельских и городских школах открытые уроки и классные часы по теме безопасного обращения с электричеством.

Дальнейшая работа по всестороннему развитию системы охраны труда на предприятии – одна из важнейших задач не только для профильных специалистов, но и для каждого работника Общества.

Фото пресс-служба компании