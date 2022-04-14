Сессия Заксобрания утвердила новые суммы выплат на детей до 17 лет

В рамках внеочередной сессии Законодательного Собрания депутаты в двух чтениях утвердили законопроект о выплатах гражданам, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточного минимума.

Как следует из текста законопроекта, ежемесячная выплата предоставляется в размере:

— 50% (6,6 тысячи рублей) величины прожиточного минимума для детей;

— 75% величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (9,9 тысячи рублей);

— 100% величины прожиточного минимума для детей, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (13,2 тысячи рублей).

— На внеочередном заседании комитета депутаты единодушно поддержали это предложение, — сообщает председатель комитета Заксобрания по социальной политике Игорь Гришунин.

Но некоторые вопросы на сессии возникли. По мнению депутата Александра Козлова (КПРФ), верхнюю возрастную планку детей, семьям которых полагаются выплаты, можно было бы и поднять до совершеннолетия.

— В 17 лет ребенок — еще школьник, — говорит депутат.

Однако, как поясняют в региональном правительстве, федеральные нормы законодательства этого не предписывают.

— Это федеральное решение, мы должны его исполнять, — ответила депутату министр социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

По информации правительства Новосибирской области, 78% средств для выплат направляются из федерального бюджета, 22% — из областного. В областном бюджете на эти цели запланированы около 10 млрд рублей на три года. Выплаты производятся с 1 мая 2022 года. Под действие законопроекта на территории Новосибирской области подпадают 113 тысяч детей.