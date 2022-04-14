Крупная индийская компания Infosys закрывает представительство в России

Индийская компания Infosys, занимающаяся разработкой программного обеспечения, закрывает представительство в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора IT-гиганта Салила Пареха.

— Мы начали перевод нашего бизнеса и всей нашей работы за пределы России, — сказал Парех, отвечая на просьбу прокомментировать влияние ситуации на Украине на деятельность компании.

Он сообщил, что на Infosys в России работает менее 100 человек. Как уточнил гендир, «у компании нет клиентов в РФ», а российское представительство обслуживает заказчиков по всему миру. Тем не менее, по его словам, «Infosys обеспокоена развитием событий в регионе», поэтому приняла решение закрыть офис в Москве.