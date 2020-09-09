Сеть современных детских офтальмологических кабинетов открывается в Новосибирской области

Новые межрайонные кабинеты с современным диагностическим и лечебным оборудованием для охраны детского зрения открываются в медицинских учреждениях Новосибирской области при поддержке регионального минздрава в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего запланировано открытие шести кабинетов, в том числе – в районах Новосибирской области, включая Бердск, Искитимский и Куйбышевский районы. На базе медицинского университета по специальной программе проведен курс повышения квалификации медсестер. На постоянной основе проходят обучение врачи.

Цель проекта – совершенствование оказания помощи детям с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции (близорукостью, косоглазием, нистагмом) в Новосибирской области.

В пресс-службе уточнили, что в функции межрайонного кабинета охраны зрения детям будет входить оказание консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи детям с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции; проведение профилактических осмотров детей на обслуживаемой территории; при наличии медицинских показаний – направление детей с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции для оказания медицинской помощи в стационарных условиях и др.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области