Хоккейной «Сибири» поставили задачу закрепиться в зоне плей-офф

Глава Новосибирской области Андрей Травников провёл традиционную предсезонную встречу с руководством и коллективом хоккейной «Сибири». Участниками встречи стали генеральный менеджер команды Кирилл Фастовский, главный тренер Николай Заварухин, капитан ХК «Сибирь» Егор Миловзоров, игроки и тренерский состав, ветераны и сотрудники ХК «Сибирь», учредители и спонсоры команды, мастера спорта по хоккею.

— Болельщики никогда команду не оставят, у «Сибири» самые благодарные, самые верные поклонники, и даже в период временных неудач они болеют за вас так, как ни за одну команду её фанаты в КХЛ. Сезон прошлого года тоже начинался неровно, но вы сделали главное – переломили ситуацию. С приходом Николая Заварухина на пост главного тренера мы преодолели проклятие 9-го места и вошли в плей-офф – правда, из-за коронавируса доиграть чемпионат не удалось. Но сезон был очень интересный, достойный внимания болельщиков. Второе достижение, за которое мы благодарим менеджеров клуба – удалось сохранить и даже усилить костяк команды. Были продлены контракты с ключевыми игроками, с лидерами, совершено несколько удачных приобретений. Рад, что в клуб возвращаются и воспитанники новосибирского хоккея. Уверен, всё в этом сезоне у «Сибири» сложится хорошо. Есть все основания для того, чтобы вернуть ту игру, которую мы наблюдали в конце минувшего сезона, — отметил губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета ХК «Сибирь» Андрей Травников.

Он напомнил, что в 2023 году в Новосибирске пройдёт Молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой.

— Мы сделаем всё, чтобы достойно организовать это масштабное мероприятие: построим новую ледовую арену и подведём к ней метрополитен, реконструируем ЛДС «Сибирь», модернизируем дорожно-транспортную инфраструктуру и приведём город в порядок. Также вскоре мы примем решение о возможности увеличения числа зрителей непосредственно на трибунах ЛДС, — заверил глава региона.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение проведённой подготовки к новому чемпионату. Команде была поставлена задача на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги – закрепиться в зоне плей-офф и бороться за максимально высокие места.

Также губернатору и всем собравшимся были представлены новые игроки: вратарь Антон Красоткин, защитники Илья Хозлов, Ефим Гуркин, Виталий Меньшиков, Тимур Ахияров, нападающие Степан Санников, Олег Ли и Эрик О’Делл (Канада).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области