Сезон охоты на копытных этой осенью в Новосибирской области откроется раньше

В регионе объявлены новые сроки охоты и запрет на применения ряда технических устройств, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
— Охота на косулю обычно открывалась в ноябре месяце, теперь будет с 1 октября, по лосю ранее открытие было с 15 ноября, теперь 15 сентября. По другим видам охотресурсов тоже есть изменения, мы размещаем всю актуальную информацию на нашем сайте, – отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов.
Помимо этого, установлен запрет применения нарезного оружия для добычи птиц, за исключением охоты с применением малокалиберного нарезного оружия под патрон 5,6 мм кольцевого воспламенения для добычи боровой птицы (глухарь, тетерев, рябчик). Также с этого года запрещено применение тепловизоров и световых устройств, за исключением применения этих устройств для добычи медведя и кабана с вышек.
— Сейчас проходит процесс согласования постановления правительства РФ об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, касающихся эксперимента по выдаче электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В 2023 году мы должны перейти на цифру по всем видам услуг, – рассказал и.о. министра.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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