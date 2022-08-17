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Клиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Звук»

  • 17/08/2022, 16:47
Москва – Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам обменять неизрасходованные минуты на безлимитный трафик в YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Звук».

новости компанийПри этом количество минут для обмена приравнивается ко времени нахождения на ресурсе.

В поддержку репутации трендсеттера телеком-отрасли Tele2 продолжает развивать сервисы управления минутами. Клиенты оператора свободны выбирать, как распорядиться остатками минут: обменять на кино, кофе, скидку на смартфон, а теперь и на трафик в популярных соцсетях и стриминговых сервисах. На первом этапе проекта это видеохостинг YouTube, сервис для создания коротких видео TikTok, российская социальная сеть «ВКонтакте» и интернет-сервис потокового аудио «Звук».

Для обмена минут на интернет-трафик клиенту достаточно перейти в раздел «Управление минутами» в приложении или личном кабинете на сайте оператора. Там нужно выбрать пункт меню «Безлимитные сервисы», указать интересующий интернет-сервис и количество минут для обмена. Абонентам доступно два номинала: 60 и 120 минут. Например, в обмен на 60 минут клиент получит час безлимита на сайте или в приложении видеохостинга; 120 мин эквивалентны двум часам безлимита. В это время абонент не будет расходовать интернет-трафик в своем тарифе.

После обмена клиент получает промокод, который нужно активировать в личном кабинете Tele2 до использования выбранного ресурса. Трафик по тарифу не будет расходоваться для данного сервиса в мобильном приложении или на официальном сайте.

В компании уверены, что новый способ обмена минут будет востребован аудиторией. Клиенты все более активно пользуются стриминговыми платформами и видеохостингами. В первом полугодии 2022 года больше всего вырос трафик во «ВКонтакте» – на 23% год к году, на втором месте по приросту TikTok (+20%), потребление мобильного интернета на площадке YouTube увеличилось на 18%.

Сервис доступен клиентам тарифов Tele2 с включенным пакетом минут, кроме тех, где безлимит на YouTube, TikTok, «ВКонтакте» уже входит в тариф или был подключен абонентами ранее. Для обмена доступны любые минуты: из основного пакета, перенесенных остатков или приобретенные на «Маркете». Подробнее об услуге абоненты компании могут узнать в разделе «Обмен минут» в личном кабинете на сайте tele2.ru.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : безлимитный трафик Tele2


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