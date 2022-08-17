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Новосибирские ученые проведут генетическое тестирование онкопациентов

  • 17/08/2022, 17:29
генетическое тестирование
Это исследование позволит в перспективе подбирать индивидуальную терапию для лечения онкологии.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) совместно с Новосибирским областным онкологическим диспансером бесплатно протестируют новосибирцев, борющихся с онкологическими заболеваниями груди, яичников, простаты и поджелудочной железы. Об этом сообщила пресс-служба ФИЦ ФТМ. Благодаря генетическому тесту нового поколения шанс на эффективную таргетную терапию получат до 5 раз больше пациентов.

Для проведения исследований будет использоваться высокоточная тест-система, разработанная Центром молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» — российской компанией, специализирующейся на генетических исследованиях в онкологии. В компании редакции Infopro54 пояснили, что генетический анализ предполагает работу с образцами свежего операционного и биопсийного материала, который пациенты приносят на парафиновых блоках. Также возможна работа с образцами цельной крови.

— Мощности нашего центра позволяют проводить до 500 NGS-анализов в месяц и свыше 6 000 исследований в год. При необходимости объем работы может быть увеличен более чем в 5 раз, — прокомментировал главный врач ФИЦ ФТМ, кандидат медицинских наук Максим Шипунов.

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Ожидается, что до конца года обследования могут пройти до 500 жителей Новосибирска и области. Врачу-онкологу такой проект даст возможность на безвозмездной основе определить молекулярно-генетические изменения в опухолях своих пациентов и подобрать персональное лечение онкологии. В отличие от рутинного ПЦР-анализа, который позволяет найти лишь наиболее частые 8–10 мутаций, метод NGS (высокопроизводительного секвенирования нового поколения) обнаруживает все  клинически значимые мутации в исследуемых генах, а их счет может идти на десятки тысяч. Это позволит выявлять до 5-10 раз больше носителей мутаций, а значит не только получить эффективное лечение, но и узнать о роли наследственности в их диагнозе, чтобы помочь родственникам взять риски под контроль.

— Рак молочной железы — второе по распространенности онкологическое заболевание в Новосибирской области. Только в 2021 году выявлено больше тысячи пациенток. Всего же на диспансерном учете состоит свыше 15 000 женщин с заболеваниями груди и более 2 000 с онкопатологией яичников. Проведение молекулярно-генетического исследования позволяет в ряде случаев выявить мутации у определенной категории пациенток и подобрать персонифицированное лечение онкологии, —- рассказал заместитель главного врача Новосибирского областного онкологического диспансера Александр Соболев.

По данным «ОнкоАтласа», ежегодно в молекулярно-генетических исследованиях нуждаются более 200 000 человек. Среди них — пациенты с уже установленным диагнозом и их родственники, которые находятся в группе риска по  наследственным формам рака.

Федеральный Исследовательский Центр Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) занимается исследованием генома человека более 35 лет. Мощности диагностической лаборатории генетических исследований в Новосибирской области по ОМС позволят закрывать потребности  диагностических исследований в области онкогенетики как непосредственно в регионе, так и по всей Сибири и Дальнему Востоку. Центр молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» работает в сфере прецизионной (высокоточной) онкологии в России.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создадут предприятие по производству оборудования для лучевой терапии. 

Фото предоставлено пресс-службой компании «ОнкоАтлас»

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : лечение онкологии Генетическое тестирование онкопациентов Генетика


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