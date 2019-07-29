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Сфера продаж сегодня занимает большую часть рынка труда Новосибирска

На нее приходится 28% вакансий, размещенных в городе на hh.ru
  • 29/07/2019, 12:08
Сфера продаж сегодня занимает большую часть рынка труда Новосибирска

С начала этого года в Новосибирске компании из отрасли розничной торговли разместили на hh.ru свыше 8 000 вакансий. Причем количество предложений о работе для специалистов из разных профобластей в ретейле растет год от года, сообщили в пресс-службе HeadHunter Сибирь.

По мнению аналитиков компании, шансы построить карьеру в отрасли есть не только у представителей сферы продаж, хотя большая часть вакансий ориентирована именно на работников этой профобласти (58% от общего количества предложений в ретейле). Большим спросом у торговых компаний также пользуются соискатели из сфер транспорта и логистики (11%), бухгалтерии и финансового учета предприятия (7%).

— Порядка 30% вакансий в сфере ретейла- для специалистов без опыта работы, это очень хорошие показатели. Они говорят о том, что компании готовы заниматься обучение и подготовкой молодых специалистов. Кроме этого, именно в этой отрасли у начинающих соискателей есть возможность быстро вырасти до руководителя. Редко, где такое возможно на сегодняшний день, — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.

Отмечается, что в каждой второй вакансии в отрасли розничной торговли был указан требуемый опыт работы от 1 года до 3 лет, каждое десятое предложение о работе рассчитано на более опытных кандидатов с профессиональным стажем от 3 до 6 лет.

Что касается зарплат, то судя по аналитике «Карты вакансий», средний предлагаемый доход работнику в отрасли розничной торговли в Новосибирске в 2019 году составляет 37 335 рублей. Однако, этот показатель может значительно меняться в зависимости от сегмента компании (продуктовый ретейл, fashion и т.п.), уровня позиции работника (начальный, специалист, ведущий специалист, руководитель и т.п.) и сферы его деятельности (продажи, производство, маркетинг и т.п.).  Например, средняя предлагаемая зарплата кассиров в вакансиях на hh.ru в Новосибирске оказалась равна 24 185 руб., продавцов – 29 051. руб., мерчендайзеров – 27 759. руб., кладовщиков – 28 824. руб., водителей – 37 021. руб. Речь идет об отрасли розничной торговли.

Фото: Ростислав Нетисов

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