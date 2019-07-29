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По итогам проверок СТУ в бюджет доначислено более 390 млн рублей

По Сибирскому региону возбуждено 291 дело об административном правонарушении и 6 уголовных дел.
  • 29/07/2019, 12:48
По итогам проверок СТУ в бюджет доначислено более 390 млн рублей

В 1 полугодии 2019 года подразделения таможенного контроля после выпуска товаров Сибирского таможенного управления (СТУ) провели 226 проверочных мероприятий, в результате которых доначислено более 390 млн рублей, взыскано 275 млн рублей, сообщили в пресс-службе СТУ.

В ведомстве уточнили, что по результатам деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в 1 полугодии 2019 года по Сибирскому региону возбуждено 291 дело об административном правонарушении и 6 уголовных дел.

— Всего таможенными органами СТУ проведено 226 проверочных мероприятий, в том числе: 92 таможенные проверки, 90 таможенных осмотров помещений и территорий, 6 таможенных досмотров, 2 таможенных наблюдения, 1 проверка таможенных и (или) иных документов, 1 проверка наличия системы учета товаров и ведения учета товаров, получено 34 объяснения, — рассказали в пресс-службе.

Основными направлениями проверочной деятельности являются контроль достоверности заявления кода товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, контроль достоверности заявления таможенной стоимости товаров, контроль обоснованности предоставления льгот по уплате таможенных платежей, а также предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации «санкционных» товаров.

Фото: pixabay.com, автор- Olga1205

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