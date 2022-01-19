СГК автоматизировала контроль водопользования ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Новосибирске

Оборудование не только ведет учет, но и анализирует эффективность водопользования. Это помогает сократить забор воды в производственный оборот на 10-15%.

Новосибирская ТЭЦ-2 установила четыре прибора учета на напорные циркуляционные водоводы береговой насосной станции: два для ТЭЦ-2 и столько же для ТЭЦ-3. Проект завершили в конце 2021 года, его стоимость составила около 13 млн рублей.

Береговая насосная станция работает с 1962 года сразу на две теплоэлектростанции Новосибирска, суммарно обеспечивающие теплом около половины города-миллионника. Обслуживает насосную станцию ТЭЦ-2, так исторически сложилось. Станция качает воду для ТЭЦ-2 в объеме порядка 8,5 тысячи тонн в час и для ТЭЦ-3 — примерно 23 тысячи тонн в час.

«Ранее мы могли измерить потребление воды станцией в текущем моменте. Новое учетное оборудование позволяет посмотреть тренды, динамику расхода воды в периоде, более точно соотнести объемы водопользования с режимами работы ТЭЦ. Сейчас, если видим по приборам, что можно использовать меньше воды, снижаем потребление: в отдельные периоды сокращение составляет 10–15%», — рассказал главный инженер Новосибирской ТЭЦ-3 Андрей Бабенков.

На насосной станции установлено 5 циркуляционных насосов общей производительностью 29 тысяч тонн в час. В работе, как правило, находится 2–3 насоса, остальные — в резерве. После очистки и подготовки воды ТЭЦ используют ее для производственных нужд и заполнения тепловых сетей.

При нагревании в котле вода превращается в перегретый пар, который поступает в паровую турбину. При помощи полученного пара бойлеры греют сетевую воду до нужной температуры. Далее нагретая вода поступает по трубопроводам в дома. Отработавший пар охлаждают, для этого также нужна вода из реки.

Порядка 90% объема воды ТЭЦ возвращают обратно в реку, приборы ведут учет сброса. Загрязнение водоема при этом исключено. На выходе с теплоэлектростанции меняется только температура воды: она выше в среднем на 5 градусов в сравнении с водой в реке — в зависимости от сезона.