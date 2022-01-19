В Новосибирске суд признал врача виновной в смерти пациента

Как рассказали в Ленинском районном суде Новосибирска, врач признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, с октября по ноябрь 2018 года исполняющая обязанности заведующей оториноларингологического отделения больницы № 34 вопреки должностным обязанностям и стандартам оказания медицинской помощи не организовала в полном объеме проведение лечебно-диагностических мероприятий 15-летнему пациенту.

Это привело к прогрессированию течения имевшегося у ребенка заболевания и развитию осложнений, повлекших его смерть.

В судебном заседании обвиняемая вину в совершении преступления не признала.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок один год шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.