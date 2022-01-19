Далеко не всегда у супругов развод проходит мирно и удается полюбовно договориться о том, кому что достанется. Если противоречия непреодолимы, любой из супругов может подать иск в суд о разделе имущества.

Суды всегда рассматривают ситуацию каждой семьи отдельно, принимают в расчет множество факторов, и заранее предсказать их решения невозможно. Но лучше хотя бы примерно представлять, на что можно рассчитывать. Например, судебный прецедент показывает, что теперь супруг может изъять все общее имущество, а не только его половину, по крайней мере, на трех основаниях:

Квартира была приобретена после продажи наследства

По мнению Верховного суда, в совместную собственность супругов входит не все, что они приобрели в период брака, а только то, что было получено от совместных доходов (сюда, в первую очередь, входят зарплаты, пенсии, доходы от предпринимательской деятельности как мужа, так и жены).

Однако выручка от продажи личного имущества (например, наследства, полученного одним из супругов) остается личной собственностью и поэтому исключается из совместного дохода супругов.

Таким образом, все, что было куплено на эти деньги, не считается совместной собственностью супругов и не делится поровну, даже если оно было получено в браке.

Подарок, не сопровождаемый официальным договором, также является подарком

Учитывая мнение Верховного суда, супруг может получить имущество, приобретенное в браке, но на личные средства. Но в реальности это не так просто сделать, поскольку люди редко сохраняют документы, свидетельствующие о том, что они вложили собственные средства в совместно нажитое имущество.

В последние годы эта работа значительно упростилась, поскольку суды приняли более либеральный подход к установлению реальности денежного подарка. Напомним, что по закону подаренное имущество (включая деньги) является собственностью исключительно того супруга, который получил подарок.

Таким образом, если удастся доказать, что имущество было приобретено в период брака, но на средства, предоставленные одному из супругов, оно может рассматриваться как личное и изыматься целиком, без распределения с другим супругом.

Суды выработали такую норму, что даже устное дарение денег без письменного договора теперь признается законным.

Пустые обещания, данные в брачном договоре

Брачный договор может изменить обычные принципы, регулирующие раздел имущества супругов, и даже объявить имущество, приобретенное в браке, личной собственностью только одного из супругов.

Брачный договор, содержащий такое положение, наверняка будет неисполним в суде.

Как показывает практика, попытки пар доказать, что брачный договор ставит их в крайне неблагоприятное положение, иногда заканчиваются в суде.

Однако встречное обещание супруга получить то или иное имущество по брачному договору может быть признано недействительным.

Что считается совместно нажитым имуществом

Совместно нажитое имущество — это те вещи, которые появились у мужа и жены в период брака. Неважно, оба супруга работали и вкладывали в него свои деньги или только один.

Зарплаты, пенсии, гонорары по гражданско-правовым договорам, пособия, а также купленные на них вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале и любое имущество, нажитое в браке, — общее, независимо от того, на чье имя куплено. Предметы роскоши, например драгоценности или шубы одного из супругов, тоже считаются общими.

В СК РФ есть формулировка, что «супруг имеет право на общее имущество, если он по уважительным причинам не имел самостоятельного дохода». Из-за упомянутых уважительных причин может показаться, что если муж в период брака не пытался искать работу, а был занят компьютерными играми, то это дает жене право забрать себе купленную в браке машину, на которую она заработала деньги. Но это не так.

Суды высказываются однозначно: чем бы один из супругов ни занимался в период брака, он это делал по согласию второго супруга, а значит, без брачного договора все имущество нужно делить поровну. Даже если второй супруг был алко-, наркозависимым или сидел в местах лишения свободы, это не дает второму супругу права забрать больше половины.

Что считается личным имуществом

Личное имущество супруга — это то, что принадлежало ему до брака, и то, что он в период брака унаследовал, приватизировал или получил в подарок.

Также личное имущество это:

Вещи индивидуального пользования, например одежда, обувь, зубная щетка.

Целевые выплаты, например в качестве возмещения в связи с травмой.

Исключительные права пользоваться и распоряжаться результатами интеллектуальной деятельности.

Имущество, купленное до брака, остается личным. Причем оно может поменять свою форму, но сохранить при этом владельца.

Подарки и наследство также принадлежат только их получателю. Например, если муж подарит жене машину, то при разводе эта машина делиться не будет и останется у жены. А вот если супруги купят машину с намерением, чтобы ей пользовалась жена, то при разводе жена будет иметь право забрать машину себе, но должна будет выплатить мужу половину стоимости машины: у него есть право на половину от этого имущества.

Личные вещи принадлежат тому супругу, который ими пользуется. Например, одежда и обувь остаются у того, кто их носил.

Целевые выплаты не делятся при разводе, потому что должны быть потрачены на конкретную цель. Например, если супруг получил выплату на похороны своего родственника, но потратил не все деньги, остаток будет принадлежать только ему. Если муж получил травму на работе или в ДТП, то выплату в целях компенсации за физические страдания делить с женой не придется. Если жена получила материнский капитал и вложила его в покупку квартиру, отец будет иметь право на долю в квартире, но не на часть маткапитала.

А вот средства накопительно-ипотечной системы военнослужащих суды не считают неделимой целевой выплатой — их приравнивают к обычной зарплате и делят поровну.

Доходы от интеллектуальной собственности общие, но исключительные права автора принадлежат ему лично.

Предположим, жена написала книгу. На обложке книги будет стоять только ее имя, а имя мужа она ставить не обязана, даже если он занимался домашним хозяйством, пока она творила. Жена решает сама, будет ли она печатать дополнительный тираж книги. Но все деньги, которые ей заплатили издательства и магазины в период брака, общие и при разводе будут делиться пополам.

Вещи и деньги детей не делятся при разводе. Их дорогие музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и детская библиотека остаются у того родителя, с которым дети будут жить. Деньги на счетах детей принадлежат детям независимо от того, кто из родителей их внес.