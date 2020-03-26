СГК готовится к подключению социально важных объектов в Новосибирске

В 2020 году СГК планирует подключить к теплоснабжению от новосибирских ТЭЦ около 150 новых объектов, примерно столько же было подключено в прошлом году. В этом случае нагрузка на тепловые электростанции вырастет не менее чем на 100 Гкал/час.

Планируется подключить до 13 новых образовательных объектов: 10 детских садов и три школы, — что на 4 больше, чем в 2019 году.

Также готовится техническое присоединение шести домов-долгостроев на улицах Зорге, Петухова, Тульской, Бориса Богаткова, Есенина и Декабристов. Региональные власти заявили недавно о намерении содействовать сдаче этих объектов незавершенного строительства до конца года.

Все шесть домов находятся в контуре системы теплоснабжения городских ТЭЦ. Теплосетевое подразделение СГК может предоставить каждому объекту необходимые для своевременного подключения условия.

Три объекта уже полностью технически готовы к подаче тепла: это детский сад на Спортивной, школа на улице Виктора Шевелева, а также долгострой на Декабристов, 10. Задвижки будут открыты после получения всех согласований заказчиками строительства. Для подключения детсада Сибирская генерирующая компания построила 50-метровую внутриквартальную теплосеть.

Также у СГК есть обязательства по строительству теплосетей для подключения двух долгостроев на Богаткова, 201/3 и Петухова, 12/4. Средства на коммуникации уже заложены в инвестиционную программу текущего года, к работе подрядчик приступит весной. По плану дома получат тепло к началу следующего отопительного сезона.

Не во всех случаях подключение зависит от СГК. Некоторые новостройки находятся вне зоны ее действия как единой теплоснабжающей организации. Например, детские сады на улицах Виталия Потылицина и Виктора Шевелева, также планируемые к вводу в 2020 году, находятся в зонах теплоснабжения компаний «Дискус-плюс» и «Инженерные сети Сибири», а новая школа на улице Большевистской — в зоне локальной котельной компании «Потенциал плюс» и теплосетей «Сибакадемстроя». В этом случае вопросы подключения решают владельцы теплосетей и теплоисточника. При необходимости владелец теплосетей согласовывает выделение дополнительной мощности с ресурсоснабжающей компанией.

Год назад Сибирская генерирующая компания внедрила единый тариф на подключение для всех потребителей. В этом году он снизился и составляет 4,612 млн рублей за одну Гкал/ч. Причем в стоимость подключения входит строительство сети до подключаемого объекта или до границы его земельного участка.

Правила техприсоединения едины для всех новых объектов и владельцев теплосетей, они определены в постановлении правительства РФ № 787. СГК, имеющая статус единой теплоснабжающей организации для Новосибирска, обязана подключить новый объект к сетям, расположенным в ее зоне деятельности. Сроки подключения — от 9 до 18 месяцев — во многом определяются параметрами и сроками ввода объекта в эксплуатацию. Также на процесс подключения объектов влияют сроки обращения застройщика и своевременность прохождения им всех этапов технической подготовки и согласований.

Фото: пресс-служба СГК