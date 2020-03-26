Частная компания по договору поставит в Новосибирск защитные повязки

По договоренности мэрии с одним из частных производственных предприятий для Новосибирска за сутки уже пошиты 500 марлевых повязок. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть в рамках еженедельной пресс-конференции.

— Это нелицензионные маски, — говорит градоначальник, — но сделаны в соответствии с советскими ГОСТами. Они вполне соответствуют требованиям, во всяком случае, для обеспечения на какое-то количество дней сотрудников транспортной сферы, для людей, работающих в опасных местах.

Глава города не называет поставщика, а также объем заказа. По словам мэра, данная информация может стать поводом для разного рода информационных спекуляций на тему коронавируса, примеры которым уже есть.

— Важной задачей считаю предотвращение панических настроений разного рода, — говорит Анатолий Локоть. — К сожалению, сегодня есть у кого-то желание поспекулировать на эту тему, какие-то акции провести. Я бы просил новосибирцев воздержаться от проведения всяких акций. Давайте позаботимся о ситуации в городе, чтобы не было паники. У меня есть примеры спекуляций на тему коронавируса. Хочу напомнить об ответственности за выполнение режима повышенной готовности.

Напомним, что ранее региональный минпромторг сообщил о перераспределении продукции ООО «Медсклад» на территории Новосибирской области: маски организации, в первую очередь, будут использоваться в аэропорту «Толмачево», в наземной службе и летном составе авиакомпании S7, а также на ряде муниципальных объектов, в частности, в новосибирском метрополитене, городском электротранспорте и других. Сейчас в минпромторге региона прорабатывается вопрос о поставках масок других производителей в сеть «Роспечать». Официально продукция «Медсклада» не может использоваться в медучреждениях до сертификации на федеральном уровне. Ранее горожане сообщали о дефиците масок в аптеках города, что изданию подтверждали и сами сотрудники аптечных сетей.

— В соответствии с нашей договоренностью транспорт из Китая прямой поставкой идет в сторону Новосибирска с марлевыми повязками, изготовленными в КНР, — сообщает Анатолий Локоть.

Еще одна партия защитных средств в количестве 330 тысяч штук, по словам мэра Новосибирска, прибудет в город из Китая.

Еще одной мерой безопасности, накануне озвученной в обращении президента страны к гражданам, станет введение карантинного режима на территории страны. Новосибирск и Новосибирская область не станут исключением, сообщили как мэр Анатолий Локоть, так и губернатор Андрей Травников. В частности, предполагается, что следующая неделя станет выходной для предприятий и организаций, за исключением тех, что отвечают за системы жизнеобеспечения. Для их сотрудников, имеющих детей дошкольного возраста, детсады будут работать в дежурном режиме. Для школьников каникулы продлеваются еще на неделю. В режиме выходного дня на протяжении этого времени продолжит работу общественный транспорт. Вопрос о том, как будут работать торговые точки, пока рассматривается.

— Вижу задачу — обеспечение устойчивой работы всех управленческих звеньев муниципалитета, систем жизнеобеспечения, обеспечение населения продуктами питания и предметами первой необходимости, — говорит мэр. — Слухи, что закроют метро, какие-то маршруты — это фейковые новости. Транспорт будет работать, но в режиме выходного дня. Будут работать и системы жизнеобеспечения: водопровод, тепло, свет, газ. Следим за наполнением полок. Ажиотаж закончился в конце прошлой недели. Я лично объехал наиболее крупные торговые точки. Товары присутствуют: крупы, молочные, мясные продукты, хлебобулочные изделия, рыба, овощи. Мы постоянно мониторим ситуацию.

В настоящее время, по информации регионального правительства, в Новосибирской области выявлен пятый случай заболевания коронавирусом у жительницы региона, вернувшейся из загранпоездки. Состояние всех зараженных жителей области удовлетворительное.

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