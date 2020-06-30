СГК испытала 80% своих теплосетей в Новосибирске и 100% — в Куйбышеве

Испытания теплосетей Новосибирска на прочность и плотность подходят к концу: пройдено девять из четырнадцати этапов. Выявлено 829 повреждений, это примерно на 5% превышает показатели прошлого года. 43% всех найденных дефектов — на магистральных трубопроводах.

Ремонты после испытаний компания завершает вовремя, горячее водоснабжение восстанавливает в срок, определенный графиком, а там, где это возможно, раньше — доложил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на оперативном совещании 29 июня.

— В конце прошлой недели — 26 июня завершили один из больших этапов испытаний — это тепловые сети ТЭЦ-5 в зоне перекачивающей насосной станции №11 на правом берегу, обеспечивающей теплоснабжение Дзержинского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов города, — рассказал глава регионального филиала энергокомпании.

В Куйбышеве, который отапливает Барабинская ТЭЦ, СГК полностью завершила гидравлические испытания. Опрессовка помогла выявить 40 дефектов на тепловых сетях, из них 23 — на магистральных теплосетях, 17 — на внутриквартальных. Для сравнения, в 2019 году по результатам испытаний нашли 42 дефекта, но более значимых — магистральных повреждений было тогда на 9 меньше.

Планируется, что текущий ремонт в Новосибирске, в том числе по результатам гидравлических испытаний, бригады проведут на 22 км трубопроводов из 3 075 км коммуникаций, находящихся в эксплуатации СГК. В Куйбышеве компания выполнит капитальный и текущий ремонт 2 км теплосетей из 124 км.

С подробным планом летних ремонтных кампаний в городах можно ознакомиться в публичном отчете СГК.

Фото: пресс-служба СГК