В новом учебном году дистанционное обучение пока не планируется

В связи с распространением в социальных сетях недостоверной информации о том, что в 14 субъектах Российской Федерации, в том числе в Новосибирской области на новый учебный год оставят для школьников дистанционный режим обучения, министерство образования Новосибирской области дало разъяснения, говорится на сайте ведомства.

В региональном минобразования пояснили, что на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения размещен проект постановления Правительства РФ о проведении с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2022 г. эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых.

Отмечается, что проект постановления подготовлен в целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Новосибирская область участвует в реализации этого федерального проекта, в рамках которого, начиная с 2020 года, на территории области:

1) будет создано 5 центров цифрового образования детей «IT-куб»;

2) в 233 школах будут обновлены внутренние локальные сети и обеспечена информационная безопасность при работе с персональными данными (к 2024 году в 532 ОО);

3) в 101 образовательную организацию будет закуплено оборудование, из них: 95 школ, 6 СПО, далее по годам: 2020 год – 101; 2021 – 301; 2022 – 130, всего 532. В «мобильный класс» каждой школы входят — МФУ (принтер, сканер, копир), 6 ноутбуков для управленческого персонала, 2 ноутбука педагога, 2 интерактивных комплекса с вычислительным блоком, 30 ноутбуков для класса;

4) планируется перевод всех сайтов образовательных организаций Новосибирской области на платформу «Госвеб» (интерактивный конструктор сайтов), разрабатываемую Минпросвещения РФ совместно с Минкомсвязью РФ;

5) будет создан личный кабинет на портале госуслуг для всех участников образовательных отношений: педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, школьников и др.

Это позволит иметь доступ к необходимой информации: родителям (законным представителям) и обучающимся пользоваться электронным дневником и электронным расписанием, всем участникам образовательного процесса обмениваться быстрыми сообщениями.

Кроме того, для педагогических работников и руководителей образовательных учреждений станут доступными: электронная библиотека, электронный документооборот, электронная отчетность, учет освоения программ дополнительного образования детей, учет достижений обучающихся, результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, планирование финансово-хозяйственной деятельности и др.

А также появится возможность реализации программ повышения квалификации педагогическими работниками через единый доступ ко всем образовательным ресурсам – интерактивную витрину «Маркетплейс», разрабатываемую Минпросвещения РФ совместно с Минкомсвязью РФ.

В региональном минобразования уточнили, что общий объем средств на реализацию проекта в Новосибирской области в 2020-2022 годы составит 1 465 890,9 тыс. рублей, из них в 2020 году – 254 558,1 тыс. рублей.

— Всё это и должно стать результатом внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, которая утверждается проектом постановления. Введение в новом учебном году в школах обучения в дистанционном режиме постановлением не предусмотрено, — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что в настоящее время школы продолжают готовиться к новому учебному году в обычном штатном режиме и планируют начать его 1 сентября 2020.

Фото: pixabay.com, автор- klimkin