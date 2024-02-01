СГК извинилась перед новосибирцами и назвала причины аварии

Директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов на сессии Законодательного собрания Новосибирской области рассказал о возможных причинах порывов на теплосетях в январе. Также глава филиала извинился перед новосибирцами за «мягко говоря, дискомфорт неприемлемую ситуацию в которой оказались люди». Мы знаем, что делать, чтобы ситуация не повторилась, добавил он.

Отвечая на вопрос депутатов о возможных причинах трех крупных дефектов, Игорь Лузанов напомнил, что первой была повреждена труба на пересечении улиц Плахотного и Пархоменко, проложенная в 1974 году.

«Причина – не только в износе, но и в электрохимической коррозии из-за проходящего рядом кабеля. Все остальные дефекты могли стать следствием первого. При первом дефекте теплосети уже подверглись серьезному воздействию: давление резко упало, температура была снижена. Когда запустили теплоноситель, сеть начала достаточно быстро прогреваться – а это существенное воздействие на старые трубопроводы. В последующие дни ослабевание металла привело к новым повреждениям — на улицах Петропавловская и Титова».

Также ранее специалисты отмечали возможность влияния на сети систем автоматического погодного регулирования: системы ограничивали подачу тепла в дома, когда произошло резкое потепление вечером 10 января. Это увеличило нагрузку на сети.

Окончательную причину установит комиссия при штабе по ликвидации последствий аварии.