Екатерина Белькова получила мандат депутата Заксобрания Новосибирской области

Фракция ЛДПР в региональном парламенте Новосибирской области пополнилась новым членом. На февральской сессии вакантный мандат получила Екатерина Белькова. Теперь в составе фракции в Заксобрании вновь 6 человек.
Екатерина Белькова родилась в Новосибирске. Окончила Национальный исследовательский Томский государственный университет. Является членом партии ЛДПР с 2017 года.
Напомним, Белькова получила мандат вместо Анастасии Андроновой, которая в декабре 2023 года участвовала в довыборах в горсовет Новосибирска от партии «Единая Россия» и прошла по округу №40. За Андронову проголосовали 59,09% (2968) избирателей. 18 декабря от Андроновой поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата регионального парламента.
Ранее редакция сообщала о том, что Анастасия Андронова покинула заксобрание Новосибирской области.
Фото — скрин с трансляции эфира Заксобрания
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