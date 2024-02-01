Екатерина Белькова получила мандат депутата Заксобрания Новосибирской области

Фракция ЛДПР в региональном парламенте Новосибирской области пополнилась новым членом. На февральской сессии вакантный мандат получила Екатерина Белькова. Теперь в составе фракции в Заксобрании вновь 6 человек.

Екатерина Белькова родилась в Новосибирске. Окончила Национальный исследовательский Томский государственный университет. Является членом партии ЛДПР с 2017 года.

Напомним, Белькова получила мандат вместо Анастасии Андроновой, которая в декабре 2023 года участвовала в довыборах в горсовет Новосибирска от партии «Единая Россия» и прошла по округу №40. За Андронову проголосовали 59,09% (2968) избирателей. 18 декабря от Андроновой поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата регионального парламента.

Ранее редакция сообщала о том, что Анастасия Андронова покинула заксобрание Новосибирской области.