Приставы приостановили деятельность АГЗС под Новосибирском

Судебные приставы временно закрыли газозаправочную автомобильную станцию в Болотном.

– Во время проверки производственного объекта, находящегося на Новосибирском шоссе, 2, сотрудники Ростехнадзора выявили множественные нарушения требований промышленной безопасности, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Также предприниматель использовал станцию без специального разрешения. В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд признал предпринимателя виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде временного закрытия станции на 90 дней.

— Когда мы приехали по адресу на въезде уже стояли конусы, было объявление, что АГЗС не работает. Мы ознакомили заместителя директора с постановлением и еще раз напомнили о наступлении ответственности, в случае уклонения от требования. После опечатали и опломбировали колонки, — отметила Алена Тиссен, заместитель начальника районного отделения судебных приставов.

Ранее редакция сообщала о том, что с аварийных комиссаров взыскали 300 тысяч за неоказанную услугу в Новосибирске.