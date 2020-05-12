СГК начала гидравлические испытания в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной

12 мая начались гидравлические испытания теплосетей в семи районах Новосибирска: по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 (участок Перекачивающей насосной станции №10), а также по зоне теплоснабжения от Кировской районной котельной. На время проведения испытаний ПНС и котельная остановили теплофикационное оборудование, горячее водоснабжение потребителей отключено.

Зона теплоснабжения ТЭЦ-5 (ПНС-10)

Подъём давления в трубопроводах для проверки их на прочность и плотность будет проходить до 17 мая. Отключение горячей воды запланировано до 23 мая включительно — это максимальный срок проведения текущего ремонта. Горячее водоснабжение энергетики планируют восстановить не позднее 24 мая.

В зоне проведения испытаний – дома в пяти районах города.

Дзержинский район: улицы Фрунзе, Кошурникова, Лежена, Островского, Светлая, Крестьянская, Красина, Даурская, Глинки, Гоголя, Королева, пр. Дзержинского.

Железнодорожный район: улицы 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Галущака.

Заельцовский район: улицы Линейная, Нарымская, Плановая, Галущака, Тимирязева, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Дуси Ковальчук (от Нарымской до Холодильной).

Октябрьский район: улицы Федосеева, М.Кулагина, Кошурникова (выше Богаткова), Кошурникова.

Центральный район: улицы Державина, Крылова, Ермака, Мичурина, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Советская, Гоголя, Писарева, Достоевского, Селезнева, Алейская.

Телефоны дежурных служб:

289-01-47 – начальник смены теплосетевого подразделения СГК;

223-17-44 – диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей (Центральный, Железнодорожный районы);

204-24-36 – диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей (Заельцовский, Калининский районы);

261-44-37 – диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей (Дзержинский, Октябрьский районы);

051 – единая дежурно-диспетчерская служба мэрии.

Зона теплоснабжения Кировской районной котельной

Испытания трубопроводов запланированы до 21 мая. С учетом предельного срока проведения ремонтных работ – до 25 мая, энергетики восстановят горячее водоснабжение не позднее 26 мая.

В зоне проведения испытаний – дома в двух районах города.

Кировский район: улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (микрорайон Бугринская роща), Бетонная, Бурденко, Мира, Ударная, Тульская, Архитектурная, Блока, Беловежская, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), а также переулки Успенский, Черкасский, Акатуйский жилмассив, ЖК Матрёшкин двор, Северный проезд.

Ленинский район: Станиславский жилмассив, улицы Станиславского, Тульская, Ударная.

Телефоны дежурных служб:

289-01-47 – дежурный теплосетевого подразделения СГК;

289-25-66, 349-18-27 – диспетчерский пункт 2-го района тепловых сетей теплосетевого подразделения СГК;

051 – единая дежурно-диспетчерская служба мэрии.

Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме согласно графику, утвержденному мэрией Новосибирска. График испытаний включает 14 периодов продолжительностью от двух до десяти дней каждый. После каждого этапа испытаний бригадам требуется еще от трех до семи дней на устранение выявленных дефектов. Перечень периодов проведения испытаний доступны на портале СГК Онлайн, оперативная информация и карта – на сайте nskteplonavigator.ru

По итогам всех четырнадцати периодов будет проверено 3072 км теплосетей.

Теплоэнергетики заранее предупредили потребителей о проведении испытаний, чтобы они перекрыли задвижки внутри своих объектов. По окончании испытаний дежурные бригады произведут осмотр трубопроводов и приступят к устранению выявленных дефектов.

При наличии технической возможности СГК будет завершать работы и восстанавливать горячее водоснабжение раньше максимального срока отключения.

Компания просит горожан соблюдать меры предосторожности – при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Особое внимание специалисты просят уделить детям, провести с ними профилактические беседы.

Запрещается:

находиться в тепловых камерах;

находиться рядом с соединениями на трубопроводах;

проводить на трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах потребления, какие-либо работы, не связанные с испытаниями;

находиться вблизи надземных участков теплотрасс;

подходить к месту разлива воды;

делать селфи рядом с местами ремонтных работ;

не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: (383) 289-01-47.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей и их подготовки к следующему отопительному сезону, — говорится в сообщении.

Очередной этап испытаний новосибирских теплосетей начнется 18 мая в зоне теплоснабжения ТЭЦ-4, в микрорайонах №5, 6.

Фото: пресс-служба СГК