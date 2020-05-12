55 новых случаев COVID-19 в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на 10 утра 12 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 55 человек. Зарегистрирована еще одна смерть пациента с коронавирусной пневмонией. Это женщина, ей было 64 года, сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1226, из них 77 детей. Выздоровели 338 человек, 16 – скончались.

В отделениях реанимации находятся 55 пациентов, на ИВЛ – 17 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1431.

В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 13 человек, в Черепановскую ЦРБ – 5 человек, 2 – в Сузунскую, 2 пациента – в Карасукскую и 1 пациент в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в регионе сделано 60 243 теста на коронавирус.

Фото с сайта оперативного штаба