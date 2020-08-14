СГК начала капремонт теплосетей Октябрьского моста в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания приступила к замене участка трубопровода в дамбе Октябрьского моста. Трубопровод снабжает теплом около 400 домов, а в ближайшее время к нему подключат строящуюся станцию метро «Спортивная» и новую Ледовую арену. На очереди второй этап работ — замена трубопровода в полотне моста. На движение по мосту работы не повлияют.

В два проекта капитального ремонта коммуникаций Октябрьского моста в Новосибирске СГК вложит 205 млн рублей:

замена трубопровода протяженностью 800 метров в дамбе моста — 65 млн рублей;

замена трубопровода длиной 936 метров под полотном моста — 140 млн рублей (76 млн рублей компания вложит на первом этапе строительства в 2020 году и еще 64 млн рублей — в 2021 году).

Капремонт теплосети в дамбе Октябрьского моста в районе спуска к пляжу — один из ключевых объектов программы СГК по капитальному ремонту теплосетей в Новосибирске в этом году. На трубопроводе возрастом 60 лет только за последние 5 лет было 10 порывов. Теплосеть соединяет потребителей правого берега с ТЭЦ-2. От этой магистрали запитаны 394 жилых дома, 39 детских учреждений и 47 медицинских.

Ремонт тепломагистрали в дамбе Октябрьского моста предстоит выполнять в технически непростых условиях. Рядом с ремонтируемой теплотрассой проходит действующая теплосеть диаметром 1000 мм (подающий трубопровод, а в программе ремонта – две трубы обратной подачи теплоносителя). При выполнении работ нужно будет исключить любое воздействие на нее. Кроме того, в прилегающей зоне мэрия ведет ремонт коммуникаций и реконструкцию автомобильной дороги для нового ледового дворца.

Подрядчик СГК — СК «СтройЭнергоРесурс», в настоящее время приступает к монтажу новых железобетонных лотков, обратного трубопровода, тепловой изоляции и конструкций перекрытий канала. В конце августа подрядчик начнет проходку технического тоннеля в дамбе Октябрьского моста. Это требуется для прокладки тепловой сети, которая должна обеспечить теплоносителем новую станцию метро и ледовую арену. Объекты строятся к Молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023; вместе они будут потреблять в год 15 гигакалорий тепловой энергии.

Завершить замену трубопровода в дамбе моста компания планирует к началу предстоящего отопительного сезона.

Кроме того, в настоящее время инженеры закончили проектирование второго этапа ремонта мостовых теплосетей. Подрядчик — ООО «Тренд консалтинг» — готовится приступить к замене трубопровода в теле моста. Через эту теплотрассу к отоплению от ТЭЦ-2 подключены дома в Центральном округе Новосибирска и значительная часть Октябрьского района.

— Замену трубопровода под коммунальным мостом планируем начать в сентябре и закончить к отопительному сезону следующего года. Под мостом проходят 5 трубопроводов, один из них будет ремонтироваться, остальные — в работе, — рассказал журналистам заместитель главного инженера теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Роман Моисеев.

Ремонты на коммуникациях моста не потребуют отключения горячей воды у потребителей и перекрытия дорог.

Фото: пресс-служба СГК