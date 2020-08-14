В июле новосибирским Росреестром зарегистрировано почти 8,5 тысяч ипотек

— В сравнении с июлем 2019 года рост ипотек за прошедший месяц 2020 года составил 39%: 6061 ипотека была зарегистрирована в июле 2019 года и 8447 ипотек – в июле 2020 года. Если сравнивать с показателями июня 2020 года (5191), то рост ипотечных сделок составляет уже 63%, — рассказали в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Отмечается, что всего с начала года региональным управлением Росреестра было зарегистрировано 40,2 тысяч ипотек, это на 1% больше, чем за семь месяцев 2019 года (39,8 тысяч).

— Росту ипотечных сделок в текущем году способствовала государственная программа по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программы стартовала в середине апреля, а первые сделки в Новосибирской области были зарегистрированы в первых числах мая. За истекшие три месяца действия программы в регионе уже зарегистрировано 750 договоров льготного ипотечного кредитования, что составляет 4% от общего количества всех зарегистрированных ипотек за этот период, — констатировали в Росреестре.

Выдача ипотеки по льготной ставке планируется до 1 ноября 2020 года. Новосибирцы могут воспользоваться данной программой при приобретении жилья на первичном рынке недвижимости, обратившись в банки, участвующие в программе.

Фото: Aaron Morton