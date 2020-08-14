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Следствие пандемии — атомизация общества

  • 14/08/2020, 09:20
Тепляков
Бизнес-антрополог Герман Тепляков считает, что ориентированные на этот принцип отрасли получили очень хорошие дивиденды. Кроме того, за время карантина существенно вырос вес человеческого фактора в предпринимательстве.

— Герман Владимирович, можете оценить, как изменились отношения людей в социуме, в бизнесе за время пандемии?

— Пожалуй, главное, что произошло, это атомизация общества. Люди существенно ограничили свои социальные контакты, а также поменяли некоторые модели поведения — например, культуру приветствий. Мало кто сейчас отваживается приветствовать друг друга объятиями, поцелуями и рукопожатиями — как это было в порядке вещей еще совсем недавно. В то же время мы начали по-особенному ценить живое человеческое общение — сказались месяцы интоксикации онлайном (удаленная работа, обучение и пр.).

Важный момент. Все люди разные, и отношение к атомизации тоже разное. С определенной степенью условности можно сказать, что это рай для интравертов и ад для экстравертов. Для многих работа — это не только производственные, но и социальные процессы — на уровне языка тела, запахов, прикосновений, смысловых оттенков речи. Флирта, в конце концов. Лишение всего этого вызвало у этой части человечества синдром отмены, и им пришлось сложнее всего.

Интроверты же большей частью чувствовали себя в своей тарелке. Еще бы! Работа ведется практически в индивидуально-оптимальном режиме, да к тому же избавленная от тягот живых контактов с сотрудниками, непосредственное общение с которыми далеко не всегда доставляет интроверту удовольствие.

Что касается бизнеса, то несложно заметить — выиграли как раз те его отрасли, которые направлены на обслуживание атомизации. И это не только про сервисы доставки еды. Так, в учебники постковидного мира наверняка войдет прорывной успех провайдеров видеосвязи. Особенно показателен в этом отношении Zoom Video Communications. Еще в марте 2020 года его капитализация выросла на 10 млрд долларов США, и были дни, когда за одни торги акции компании взлетали на 22,22%.

А вот социально ориентированному бизнесу повезло неизмеримо меньше. Индустрия HoReCa, зрелищные мероприятия, путешествия — динамика там известна. Особенно показательны изменения в ювелирном бизнесе, где спад достиг 97%.
— Как это скажется в перспективе на выстраивании отношений сотрудников и работодателей? Нужно ли менять мотивационные программы?

— Пожалуй, именно сейчас настало то время, когда для работодателей жизненно важно разглядеть и развить таланты своих сотрудников. Это особенно ценно в период кризиса, который, как известно, лучшее время для возможностей и роста.

Сотрудники с раскрытым потенциалом поддерживают руководство компании в том, чтобы выйти из привычных коридоров мышления и увидеть новые ресурсы. Услышать новые призывы рынка, почувствовать новую целевую аудиторию. Индивидуализировать отношения с партнерами и клиентами. Другими словами, успех там, где даже при явном крене в сторону атомизации особое значение придается человеческому фактору.

Те же принципы относятся и к мотивационным программам. В период пандемии и ее последствий вновь возрастает ценность нижних уровней пирамиды Маслоу. В первую очередь, это безопасность. Рост лояльности сотрудников обеспечен в тех компаниях, где заботятся о жизни и здоровье персонала. Это могут быть средства индивидуальной защиты, обеспечение безопасной среды, различные способы укрепления иммунитета и другие шаги навстречу своим людям.

Конечно, не СИЗами едиными жив коллектив. И не вечно ему придется оставаться внизу пирамиды Маслоу или на нижних уровнях в категории спиральной динамики. Сейчас самый большой дефицит — это уверенность в завтрашнем дне, и он также преодолевается индивидуальным подходом к мотивированию сотрудников — с учетом всех их антропологических особенностей. Это тщательная, но исключительно благодарная работа. И деньги в обновленной системе мотиваций будут не на первом месте.

— Как изменятся взаимоотношения между партнерами?

— До сих пор, особенно среди представителей старшего поколения, можно услышать: «Я бы пошел с ним в разведку». Или, напротив, «В разведку бы с ним не пошел». В нашем контексте разведка — это совместные действия в условиях высокой непредсказуемости и максимальной ответственности. Те партнеры, которые в сложных условиях последних месяцев смогли показать свою ответственность друг перед другом, сейчас выходят на новый уровень отношений. В кризисе как на войне — обнажаются все скрытые качества. И худшие, и лучшие. И людей, и организаций. В последние месяцы примеров тому накопилось немало.

Еще один тренд — укрупнение компаний. Вполне ожидаемо, что корпорации с умным и дальновидным менеджментом, понимающим цену человеческого фактора, будут скупать своих менее удачливых конкурентов. Тем более что стоимость последних падает. Главное, что решения сейчас нельзя откладывать в долгий ящик. Вспоминается хрестоматийная фраза: на рынке будут только два типа компаний — быстрые и мертвые. То же самое можно сказать и о партнерских отношениях. Либо они быстро адаптируются к новым условиям, либо завянут — возможно, навсегда.

— Как изменятся взаимодействия между властью и бизнесом?

— Это самый сложный вопрос. Если принимать во внимание мировой опыт, то там сейчас предпринимаются разнонаправленные действия. С одной стороны, это почти «вертолетная» раздача денег, с другой — ожидаемое введение «ковидных» налогов. Нечто подобное можно ожидать и в России. Как в свое время (куда более спокойное!) Дмитрий Медведев (экс-премьер) призывал «не кошмарить бизнес» и тогда же просил бизнес помочь государству.

Скорее всего, частному бизнесу на власть особенно рассчитывать не придется. Вспоминается фраза, которую приписывают то ли Сталину, то ли наркомздраву Семашко: «Хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны». Похоже, с тем же подходом столкнется и бизнес. Государство вполне может занять выжидательную позицию и посмотреть, как пойдут дела.

А дальше — как с теми врачами из упомянутой цитаты. Хороший бизнес клиенты прокормят (да еще и налогов с него побольше собрать удастся) — ему помогать не нужно. Что касается плохого (то есть загибающегося) бизнеса — то здесь, возможно, проще будет купить его недорого и включить в состав компаний-бенефициаров. Конечно, это не относится к корпорациям с солидным государственным участием — там поводов для беспокойства заметно меньше.

Фото предоставлено героем публикации

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