В аппарате полпреда СФО состоялось совещание по итогам ОЗП 2018-2019 годов с участием АО «РЭС»

15 мая состоялось совещание под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Совещание прошло при участии глав регионов округа, представителей территориальных управлений Ростехнадзора, руководителей энергетических компаний округа. Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области на совещании представляла Балан Яна Николаевна – генеральный директор АО «РЭС».

На совещании обсудили прохождение завершающегося отопительного сезона, и задачи по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

В целом, как отметил полпред, отопительный сезон 2018-2019 годов в регионах округа прошёл в штатном режиме, объекты энергетики и коммунального хозяйства работали устойчиво.

Одним из значимых вопросов, рассмотренных на совещании, стало обеспечение стабильной работы электросетевых организаций. По мнению полпреда, со стороны органов исполнительной власти, органов Ростехнадзора требуется повышенное внимание и контроль за подготовкой к зиме территориальных сетевых организаций, выполнением ими ремонтных и инвестиционных программ.

Со своей стороны, основной задачей, которую ставит перед собой АО «РЭС», является качественное и надежное электроснабжение всех потребителей региона. Для обеспечения требуемых параметров в Обществе ежегодно выполняется масштабный комплекс мероприятий в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ.

Стоит отметить, что, учитывая сложные климатические условия Сибири, специалисты АО «РЭС» начинают подготовку к прохождению следующего осенне-зимнего периода (ОЗП) заблаговременно – практически сразу после подведения итогов предыдущего периода. Соответствующие процедуры и документы, регламентирующие порядок подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и проверки готовности подразделений, будут утверждены в Обществе до конца мая.

Фото предоставлено пресс-службой компании