 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В аппарате полпреда СФО состоялось совещание по итогам ОЗП 2018-2019 годов с участием АО «РЭС»

  • 16/05/2019, 16:20
Одним из значимых вопросов, рассмотренных на совещании, стало обеспечение стабильной работы электросетевых организаций.

15 мая состоялось совещание под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Совещание прошло при участии глав регионов округа, представителей территориальных управлений Ростехнадзора, руководителей энергетических компаний округа. Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области на совещании представляла Балан Яна Николаевна – генеральный директор АО «РЭС».

На совещании обсудили прохождение завершающегося отопительного сезона, и задачи по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

В целом, как отметил полпред, отопительный сезон 2018-2019 годов в регионах округа прошёл в штатном режиме, объекты энергетики и коммунального хозяйства работали устойчиво.

Одним из значимых вопросов, рассмотренных на совещании, стало обеспечение стабильной работы электросетевых организаций. По мнению полпреда, со стороны органов исполнительной власти, органов Ростехнадзора требуется повышенное внимание и контроль за подготовкой к зиме территориальных сетевых организаций, выполнением ими ремонтных и инвестиционных программ.

Со своей стороны, основной задачей, которую ставит перед собой АО «РЭС», является качественное и надежное электроснабжение всех потребителей региона. Для обеспечения требуемых параметров в Обществе ежегодно выполняется масштабный комплекс мероприятий в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ.

Стоит отметить, что, учитывая сложные климатические условия Сибири, специалисты АО «РЭС» начинают подготовку к прохождению следующего осенне-зимнего периода (ОЗП) заблаговременно – практически сразу после подведения итогов предыдущего периода. Соответствующие процедуры и документы, регламентирующие порядок подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и проверки готовности подразделений, будут утверждены в Обществе до конца мая.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

16/05/2019, 12:27
Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 3 года) и удовлетворил исковые требования на сумму причиненного преступлением ущерба.
Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

16/05/2019, 10:39
К делу, в качестве третьего лица, привлекут ФАС.
«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

16/05/2019, 10:35
Компания планирует в 2020 году запустить в России продажи систем тромбоэкстракции.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

Поймать мутацию на генном уровне

16/05/2019, 18:59

S7 Airlines открывает рейсы в Воронеж

16/05/2019, 17:02

СГК удалось сократить сроки отключения горячей воды в Новосибирске на сутки на первом этапе испытаний

16/05/2019, 16:26

Более 40 тысяч жителей Новосибирской области прошли анкетный онкоскрининг

16/05/2019, 14:36

Привлечь федеральное внимание

16/05/2019, 14:15

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

16/05/2019, 12:27

Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

16/05/2019, 10:39

«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

16/05/2019, 10:35

Равные — не значит одинаковые!

16/05/2019, 09:00

Две новосибирские компании поставляют мороженое в Азию

15/05/2019, 20:27

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска